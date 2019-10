Места появления сверхмощных молний оказались неожиданными для ученых 2 4.10.2019, 18:25

Иллюстрационное фото

Это очень редкое явление - одна такая молния приходится на 2 тыс обычных.

Супермолнии - грозовые разряды, которые в тысячи раз превосходят по силе обычные молнии, - встречаются крайне редко и составляют лишь около 0,0005% от общего числа молний. К такому выводу пришли американские ученые, чью статью опубликовал научный журнал Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Кратко об этом сообщила The New York Times, передает ТАСС.

Ученые исследовали сверхмощные атмосферные разряды с помощью данных, которые получены с более чем 80 датчиков Всемирной сети молний (World Wide Lightning Location Network). Всего они проанализировали около 1,7 млрд радиосигналов о грозовых разрядах в разных районах мира, которые эта сеть зарегистрировала с 2010 по 2018 годы. Исследователи пришли к выводу, что лишь чуть более 8 тыс таких грозовых разрядов могут считаться супермолнией с энергией, превышающей 1 миллион джоулей.

Чаще всего супермолнии возникают в период с февраля по ноябрь над водными пространствами - над восточной акваторией Северной Атлантики и над Средиземным морем, а не над Америкой, районами к югу от Сахары и Юго-Восточной Азией - то есть теми районами, где чаще всего фиксируют обычные грозовые разряды. Согласно одной из гипотез, супермощные разряды над водными пространствами возникают в связи с сезонными изменениями температуры воды в океане. "Когда фронт холодного воздуха проходит над теплой водой, то возникает очень мощный теплообмен", - пояснил руководитель исследования Роберт Холтцуорт.

На следующем этапе изучения супермолний ученые планируют наблюдать за последствиями удара такой молнии на суше. По словам Холтцуорта, наиболее подходящим для этого будут Анды - одна из самых протяженных на Земле горных систем, которая окаймляет всю Южную Америку с севера и запада.

В среднем, по оценкам экспертов NASA, во всем мире каждую минуту возникает около 6 тыс. мощных молний.