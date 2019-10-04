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США отменяют визы для граждан Польши

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  • 4.10.2019, 18:39
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США отменяют визы для граждан Польши

Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмены виз.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмены виз.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.


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