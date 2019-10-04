40% роста экономики Украины: Рада одобрила программу деятельности правительства
- 4.10.2019, 19:05
Постановление о программе деятельности правительства поддержало 236 нардепов.
Парламент на заседании 4 октября утвердил программу деятельности правительства. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".
Соответствующий проект постановления №2136 поддержало 236 нардепов.
Программу на заседании представил премьер Украины Алексей Гончарук.
Как указано на сайте Рады, программа предусматривает:
рост экономики на 40%;
1 млн новых рабочих мест;
$50 млрд прямых иностранных инвестиций;
развитие инфрастурктуры, в частности, ремонт 24 тыс. км дорог, развитие железной дороги, строительство пяти глубоководных портов и 15 аэропортов;
установление реального уровня прожиточного минимума;
сокращение уровня загрязнения окружающей среды минимум на 20%;
положительный демографический тренд.
"За достижения каждой из предложенных целей будет отвечать определенный член Кабинета Министров и установлены ключевые показатели эффективности, что позволит построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", – говорится в сообщении.
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа. В этот же день было назначено новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком.