40% роста экономики Украины: Рада одобрила программу деятельности правительства 4.10.2019, 19:05

Постановление о программе деятельности правительства поддержало 236 нардепов.

Парламент на заседании 4 октября утвердил программу деятельности правительства. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Соответствующий проект постановления №2136 поддержало 236 нардепов.

Программу на заседании представил премьер Украины Алексей Гончарук.

Как указано на сайте Рады, программа предусматривает:

рост экономики на 40%;

1 млн новых рабочих мест;

$50 млрд прямых иностранных инвестиций;

развитие инфрастурктуры, в частности, ремонт 24 тыс. км дорог, развитие железной дороги, строительство пяти глубоководных портов и 15 аэропортов;

установление реального уровня прожиточного минимума;

сокращение уровня загрязнения окружающей среды минимум на 20%;

положительный демографический тренд.

"За достижения каждой из предложенных целей будет отвечать определенный член Кабинета Министров и установлены ключевые показатели эффективности, что позволит построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", – говорится в сообщении.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа. В этот же день было назначено новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком.