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В воскресенье в Беларуси ожидается снег

  • 4.10.2019, 19:19
В воскресенье в Беларуси ожидается снег

Синоптики рассказали о погоде на выходных.

В Беларусь приходит похолодание. В субботу, 5 октября, в ночные часы минимальная температура воздуха составит от +1 до +6 градусов и только месяцами возможны заморозки до -2. В дневные часы будет от +5 до +11 градусов (в южных районах — до +14), возможны дожди.

В воскресенье, 6 октября, в Беларуси ожидается мокрый снег. Правда, лишь в отдельных районах. Ночью прогнозируется до -4 градусов, днём на севере будет холодновато — не более + 2, в Гомельской области — до 10 градусов со знаком "плюс".

Такие погодные условия ожидаются и в начале следующей недели. Синоптиками прогнозируются дождь и мокрый снег.


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