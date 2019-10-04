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Лукашенко удивил урожай Украины

  • 4.10.2019, 19:30
Лукашенко удивил урожай Украины

Диктатор удивился, что Украина собирает 75 миллионов тонн зерна.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко удивлен урожаем Украины за 2018 год, который составил более 70 миллионов тонн зерна. Об этом он заявил в ходе заседания Второго форума регионов в Житомире, передает segodnya.ua.

По его словам, Беларусь готова сотрудничать с Украиной в машиностроении, в частности готова поставлять сельскохозяйственную технику. Его удивляют такие результаты на фоне войны.

"Украина – это житница, она кормила весь Советский Союз. И сегодня вы получаете заоблачные валовые сборы зерна, мне только что сказали, 75 миллионов (тонн). Я до сих пор не могу поверить, чтобы Украина в это непростое время собрала такой урожай... Без трактора, без автомобиля, без комбайна – это невозможно", – сказал Лукашенко.

Отметим, урожай зерна в Беларуси в 2018 году составил лишь 6,2 млн тонн.


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