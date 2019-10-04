Лукашенко удивил урожай Украины 4.10.2019, 19:30

Диктатор удивился, что Украина собирает 75 миллионов тонн зерна.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко удивлен урожаем Украины за 2018 год, который составил более 70 миллионов тонн зерна. Об этом он заявил в ходе заседания Второго форума регионов в Житомире, передает segodnya.ua.

По его словам, Беларусь готова сотрудничать с Украиной в машиностроении, в частности готова поставлять сельскохозяйственную технику. Его удивляют такие результаты на фоне войны.

"Украина – это житница, она кормила весь Советский Союз. И сегодня вы получаете заоблачные валовые сборы зерна, мне только что сказали, 75 миллионов (тонн). Я до сих пор не могу поверить, чтобы Украина в это непростое время собрала такой урожай... Без трактора, без автомобиля, без комбайна – это невозможно", – сказал Лукашенко.

Отметим, урожай зерна в Беларуси в 2018 году составил лишь 6,2 млн тонн.