Россия Путина, Россия Соловьева и просто Россия 1 Игорь Яковенко

4.10.2019, 19:39

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Игорь Яковенко

«Путинская Россия» состоит из всех «Россий» его холуев, а к реальной России отношения не имеет.

Отвечая на "Валдайском форуме" на вопрос, зачем российский телевизор поливает грязью Украину, Владимир Путин объявил, что он с телевизором не согласен. "Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете", - объяснил президент России.

А еще Путин подчеркнул, что "даже государственные телеканалы на российском телевидении ведут независимую редакционную политику. (И никто в зале даже не засмеялся! - И.Я.). Однако если подача информации об Украине на них трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах "чего-то не хватает", добавил он.

На слова Путина оперативно откликнулась Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. "Мы никогда не делаем это специально", - объяснила Скабеева. Мне сразу вспомнился жалобный шепот Шуры Балаганова, когда его поймали на воровстве в трамвае и он пытался оправдаться в глазах Остапа Бендера, причитая: "Я машинально, я машинально…".

Владимир Соловьев отреагировал на слова Путина асимметрично. Его программа "Вечер", которая вышла 3.10.2019, то есть после слов Путина, вылила, если не рекордную, то вполне критическую массу фекалий на "ближайшего соседа", а также на "братский народ". Не имея возможности в данной статье перечислять всю ругань в адрес Украины в данной программе, приведу лишь один пассаж. Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства NEWS FRONT сообщила, что очень довольна тем, что Украине сейчас так трудно, и объяснила причину своего счастья так: "Украина – это завалявшаяся обертка, внутри которой прогнившая конфета". Примерно в том же ключе отзывались об Украине и остальные соловьевские "эксперты".

У Владимира Рудольфовича в данный момент сложный период. Он, конечно, справится, я в него верю. Но посудите сами. Вот только что все уже привыкли его программы называть "Соловьиный помет". И сам Владимир Рудольфович уже притерпелся и принюхался. Теперь он оказывается "вечерний мудозвон"… Причем, похоже, что этот творческий псевдоним скоро вытеснит его настоящее имя, его так будут называть друзья и домашние, а рекламная служба ВГТРК будет настаивать, чтобы именно так называлась его передача в сетке вещания "России – 1". Это же рейтинг, реклама, деньги…

Помимо Владимира Путина и Бориса Гребенщикова, к Соловьеву возникли претензии у жителей Татарстана. Причем, самых разных политических ориентаций.

История вопроса. Сидел Соловьев, по обыкновению развалясь в кресле во время своего эфира на радио "Вести.FM" 1.10.2019 и искал в сети и в комментариях, кого бы ему обругать, на кого бы ему излить накопившуюся с утра злобу. И вот – ура! – со слов Соловьева, "некто Хасанов из Татарстана" назвал его "лакеем" и "путиноидом". Соловьев даже подпрыгнул от удовольствия и заорал:

"Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! – кричал Соловьев. — Лакей, путиноид… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают!". Конец цитаты.

Не было передачи на радио и программы в телевизоре, чтобы Соловьев кого-то не обозвал мразью. Это у него самое ходовое слово после "нацистов" и "фашистов". Но те – в Украине, а тут Татарстан. Поэтому – "мразь". Все как обычно. Буднично и рутинно. И вдруг из Татарстана полетели ответы. Причем, не единичные, а массовые. Вот лишь несколько примеров реакции из Telegram-каналов:

"Участковый Татарстана": "Мы, простые ребята из Татарстана, посмотрели очередной ролик из студии, где волею случая и сильных мира сего вещал (недостойный) Владимир Соловьев… У нас только один вопрос. Доколе эта неуравновешенная (сущность) будет облучать своей ненавистью наших людей. Нельзя ли сделать так, чтобы лоббист тихо получал свои откаты и жил красиво и тихо. Нам не жалко, мы не считаем чужие деньги. Нам просто хочется, чтобы эфир в столь непростое для страны время был занят чем-то более созидательным, заставляющим думать, а не вечерне-утренним (пустословом). Мы были бы благодарными принимающим решение. Заранее спасибо".

"ГиперОмск (ГрОм)": "Хочется заметить, что тов. Соловьев своим деятельным безумием компрометирует наше нелегкое искусство агитации, пропаганды и бросает тень на традиции Великого Советского Агитпропа".

"Татарское Прииртышье": "Путинская Россия" кого-то может и пугает, но вполне себе пригодная для жизни страна. В отличие от "путинской России, продвигаемой пропагандистом Соловьевым". Вот из "путинской России ведущего Соловьева" реально хочется бежать даже сторонникам Путина. Потому что в "соловьевской России" уныло, грустно, страшно и полностью отсутствует здравый смысл".

Авторы "Татарского Прииртышья" подняли важный социологический и историософский вопрос о соотношении нескольких "Россий": путинской, соловьевской, а ведь есть еще Россия Золотова, Россия Милонова, Поклонской и пр.

Полагаю, что "путинская Россия" как лоскутное одеяло состоит из всех "Россий" его многочисленных холуев, черпая дикую злобу из России Соловьева, страсть к насилию из России Золотова, ханжество и невежество из России Милонова и Поклонской... Она не имеет ни малейшего отношения ни к реальной России, ни к тому вранью про "российскую цивилизацию", про которую он рассказывал на последнем "Валдайском форуме", который почему-то проходит в последние годы в Сочи. И попытки Путина прикинуться ветошью и сделать вид, что он не имеет никакого отношения к той ненависти, которую производит российский телевизор, вряд ли могут обмануть даже "полезных идиотов", собравшихся на "Валдайском форуме"…

Что же касается судьбы Соловьева, то, повторюсь, не стоит беспокоиться, с ним будет все хорошо. Тем более, что он уже кардинально ответил на все нападки и притеснения своих недругов тем, что внес в "черный список" в своем Твиттере Алексея Навального…

Игорь Яковенко, blogspot.com