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Николай Статкевич о Ермошиной: Зачем ругать холуя, если есть хозяин?

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  • 4.10.2019, 19:43
  • 1,782
Николай Статкевич о Ермошиной: Зачем ругать холуя, если есть хозяин?
Николай Статкевич

Вся наша избирательная система — это набор холуев.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ответил на вопрос о «выборах» в Беларуси.

- Вся наша избирательная система — это набор холуев. Снизу доверху. Какой смысл ругать холуя, когда есть хозяин? Не будет этого холуя — будет другой. Во всём виноват хозяин.

Нужно заставить этого человека вернуть нам выборы. Сделать это очень просто: три процента на улицах, и не один день.

Когда система начнет разваливаться, он сам прибежит договариваться, чтобы заслужить прощение.


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