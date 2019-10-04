Николай Статкевич о Ермошиной: Зачем ругать холуя, если есть хозяин?4
- 4.10.2019, 19:43
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Вся наша избирательная система — это набор холуев.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ответил на вопрос о «выборах» в Беларуси.
- Вся наша избирательная система — это набор холуев. Снизу доверху. Какой смысл ругать холуя, когда есть хозяин? Не будет этого холуя — будет другой. Во всём виноват хозяин.
Нужно заставить этого человека вернуть нам выборы. Сделать это очень просто: три процента на улицах, и не один день.
Когда система начнет разваливаться, он сам прибежит договариваться, чтобы заслужить прощение.