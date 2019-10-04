«Газпром» признал, что смена маршрута «Северного потока – 2» обойдется в сотни миллионов долларов 4.10.2019, 20:06

Дания запретила строить трубопровод на своей территории.

Строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход датских вод обойдется российской госкорпорации "Газпром" и ее партнерам "в сотни миллионов долларов". Как сообщает Reuters, об этом председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сказал во время энергетической конференции в Москве.

Зубков также сообщил, что "Газпром" все еще надеется на изменение Данией своего решения, которым она запретила прокладывание трубопровода через свою территорию, передает gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что подобные высказывания Зубкова являются первым признанием "Газпрома" в том, что строительство "Северного потока – 2" в обход Дании приведет к значительным денежным затратам.

Проект газопровода "Газпром" реализует с помощью инвестиций нефтегазовых компаний – англо-нидерландской Shell, немецких Wintershall и Uniper, французской Engie и австрийской OMV.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.