Белорус признан лучшим тренером чемпионата Казахстана по итогам сентября 4.10.2019, 20:13

Алексей Шпилевский

После 28 туров «Кайрат» Шпилевского делит первое место с «Тоболом».

ПФЛ Казахстана подвела итоги опроса на определение лучшего игрока и тренера чемпионата страны в сентябре.

Участие в голосовании приняли тренеры клубов премьер-лиги, сообщает официальный сайт ПФЛ.

При выявлении лучшего футболиста каждый из них называл свой вариант из трех игроков. Затем в зависимости от места им присваивались баллы: 3 балла – за первое место, 2 – за 2 место, 1 – за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов. Для определения лучшего тренера респонденты выбирали по одному варианту.

Лучшим игроком сентября признан полузащитник «Астаны» Марин Томасов, набравший в общей сложности 17 баллов. Ранее он побеждал в этой номинации по итогам августа и марта.

Лучшим тренером месяца стал рулевой «Кайрата» Алексей Шпилевский. За него проголосовали 4 специалиста.

После 28 туров «Кайрат» Шпилевского делит первое место с «Тоболом». Обе команды набрали по 59 очков.