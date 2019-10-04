Рай лубянской Преисподней Александр Сотник

4.10.2019, 20:30

Александр Сотник

В цирке свои законы.

На улице Солнечной в Кировском районе Самары молодой человек похитил из магазина упаковку шоколадок «Милка» на баснословную сумму в 1600 рублей. Похитителем оказался 20-летний бывший детдомовец Игорь, на кражу его толкнул голод. Страшного преступника приговорили к 2 годам и 7 месяцам тюрьмы. А чуть ранее бывшему депутату Мособлдумы, укравшему из казны 15 миллиардов, самый гуманный суд в мире дал условный срок. Вот и оформилась система сословий, когда в отношении одних действует «закон сталинского колоска», а другие ходят по морю кровавых слез аки по суху. И этим другим, неприкасаемым, «срать на вас», как Д’Артаньяну в шляпе, уже давно пристроившему своего бездарного сыночка в теплый и сытный бордель на Охотном ряду. Система чувствует неотвратимость смуты и старается максимально обезопасить себя, жестко играя на опережение – дабы никто не посмел поднять на неё руку. Но действие всегда рождает противодействие, вызывая своей жестокостью еще большее озлобление «низшего» сословия. И когда начнется «пугачевский флэшмоб», как это уже не раз происходило – «глубинный народ», воспетый перепуганной насмерть кремлятиной, будет выпускать кишки из толстопузой «элитки» с особым остервенением и азартом. Если «скрепные» детишки ради забавы друг друга макают головой в унитаз или, облив бензином, поджигают ради любопытства – представьте, что могут сделать их родители с изнеженной кремлятинкой, когда представится историческая возможность? Это же столбы по всей Руси рухнут от чудовищного шока! И на вопрос «а почему опять бессмысленный и беспощадный бунт, а не осмысленная и идейная революция» - есть логичный ответ. Потому что Кремль собственноручно снова построил лагерь, а на зоне граждан нет. Там – заключенные, и их удел – бунтовать, когда станет совсем невыносимо. С дубьем, заточками и веревками без мыла. Стройными рядами – прямиком в рай всем сплоченным лагерным коллективом.

То, что наблюдается сейчас – точечный всплеск возбуждения одиночных зэков. Для того, чтобы представить историю как исключительный случай, убийцу работника СК гражданина Григорьева уже обряжают в пижаму психбольного. Но предыстория случившегося, скорее, указывает на продуманность действий со стороны убийцы, который приехал в Москву из Петербурга и, не получив в очередной раз внятного ответа на свое прошение, слетел с катушек и искромсал попавшегося под руку офицера Капустина – обычного кабинетного инспектора, просто оказавшегося не в то время не в том месте. Капустину не повезло, попал под раздачу и отправился в морг. Скоро таких случаев будет очень много, и их количество будет прямо пропорционально раздражению снизу. Потому что от безнадеги и циничного издевательства у населения уже и так «подтекает крыша», а если умножить это на расчеловечивание, поощряемое государственной пропагандой, то гремучий коктейль, способный рвануть в любую минуту, разнесет этот шифер вдребезги. Кремль это знает, ёжится и вкладывает очередной триллион рублей в поддержку армии копов-головорезов, готовясь к решительной битве с полчищами «глубинных дикарей». Особо преданные посредством тайных указов Путина становятся «героями России». Чемезовы и Кириенки, Мишкины и Чепиги – вся героическая спец-братва уже готова скрыть морды под балаклавами и слиться в единую массу под началом героя и академика полководца Рамзана.

А для «глубинных» великий кормчий готовит новое подорожание. Больше всего в октябре-ноябре прибавят в цене яйца, мясо птицы и сахарный песок. Это связано с сезонным фактором: как правило, осенью-зимой дорожает корм. Колебания цен на сахар могут произойти из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов, а также увеличения издержек производства. Речь идет о коммунальных платежах, налоговых сборах и так далее. Уровень инфляции по итогам года должен составить 3,8%, - оптимистично врёт Минэкономразвития. Но рост цен на продукты в 2019 году будет выше значений инфляции. Индекс деловой активности в производственном секторе по итогам сентября упал с 49-го до 46-го пункта. Значение индикатора, который учитывает объемы производства, количество заказов, запасы продукции, цены на сырье и занятость, в минувшем сентябре оказалось на минимуме с мая 2009 года. Но не волнуйтесь, «глубинные», просто вам суждено снова затянуть пояса – для обеспечения стройности великой нации «совков».

Для способных же думать и выходить на протест, режим ловко подменяет повестку дня. Вместо «Путин – вон» - «Отпускай», вместо идеи свержения оккупационного режима – борьба за освобождение политзэков. Освободительное движение родиться не должно: его в самом зародыше превращают в самодеятельный кружок травоядных правозащитников. Лубянка умна и многоопытна, для каждого уровня игры у нее – своя линия поведения. Для «начинающих» - профилактические беседы, для «продвинутых» - быстрый суд и изолятор, для упорствующих – «экстремистские» статьи, для формирующих политический фон (а таковых практически не осталось) – арматура в подворотне или выстрелы на мосту. Такую систему изнутри не победить, а извне помощи не предвидится. У англичан – «Brexit», у французов – Макрон, в Штатах – предвыборная вакханалия. На этом фоне Путин получает пространство для пропагандистских кульбитов, и уже охотно вангует, предрекая крах доллара и политики США. Доля доллара в резервах действительно сократилась - с 62,79% до 61,86%. Однако произошло это за счет России, которая вывела из американской валюты 90 млрд долларов. Но в цирке свои законы, здесь зрители верят в чудеса фокусников, а хищных медведей воспринимают как плюшевых танцоров «Калинки». И никто не думает о том, как быстро и дотла сгорит это шапито, когда под куполом безумный эквилибрист начинает жонглировать горящими кольцами.

Кое-кому из зрителей уже надоедает, и они тянутся к выходу, подписывая Заявления об увольнении. В идеале надо бы уволиться всем, но кто же их отпустит? Это чудовищное представление заставят досмотреть до конца. С клоунами-мудозвончиками и говорящими лошадками, с маньяками-патриотами и примкнувшей к ним цирковой инквизицией. Пока рай не обрушится на зрителя и не поглотит его всей своей лубянской Преисподней.

Александр Сотник, sotnik-tv.com