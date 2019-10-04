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Экс-замминистра здравоохранения обвинили еще и в мошенничестве

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  • 4.10.2019, 20:43
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Экс-замминистра здравоохранения обвинили еще и в мошенничестве
Валерий Шевчук

Принял кожаный портфель и iPhone.

В суде прошло слушание по делу Валерия Шевчука, бывшего заместителя министра здравоохранения. Прокуратура брала время, чтобы перепредъявить обвинение. Теперь к делу фигуранта добавилась еще одна статья — мошенничество.

Прокурор зачитал новое обвинение:

— В один из дней января-февраля 2015 года, находясь в служебном кабинете в Минздраве, имея умысел на хищение имущества путем мошенничества, во время визита к нему Рубцовой под видом взятки принял от нее IPhone 5 стоимостью 720 рублей, при этом осознавая, что решение вопроса Рубцовой не относится к его компетенции. И не намеревался совершить какие-то действия по службе, — цитирует его слова tut.by.

По версии обвинения, так Шевчук «завладел имуществом путем обмана», когда Лариса Рубцова обратилась к нему с просьбой о регистрации лекарственных средств. Точно таким же образом, считает обвинение, экс-замминистра получил кожаный портфель за 391 рубль. Как отмечает государственный обвинитель, эти действия квалифицируются по ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно).

Напомним, Лариса Рубцова проходит взяткодателем не только по данному уголовному делу, но и по делу начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской.

Кроме того, по словам прокурора, «в один из дней осени 2016 года» Валерий Шевчук договорился о взятке с Рубцовой за выдачу лицензии на фасовку и упаковку лекарственных средств компании «Стимэнерджи», которой руководит ее муж. В декабре 2016 года Шевчук согласовал номенклатуру, в январе 2017-го написал служебную записку по этому поводу, а позже проголосовал на коллегии Минздрава за выдачу лицензии. За полученную лицензию Лариса Рубцова вручила замминистра настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов.

Второй фигурант этого дела — взяткодатель Олег Головач, он учредитель компании «Ледофарммед» и сейчас в статусе обвиняемого, не под стражей. К Валерию Шевчуку, по данным обвинения, обратился «в один из дней октября 2016 года». Головач хотел внести дополнения в лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности.

— Головач обязался оплатить мебель и организовал доставку с Лидской мебельной фабрики на дачу Шевчука. Ее стоимость составила 2 тысячи 747 рублей 8 копеек, — зачитывает новое обвинение прокурор.

Судя по материалам дела, замминистра привезли витрины, шкаф, комод.

— Вам понятно обвинение? — обратилась к Валерию Шевчуку судья.

— Пока нет. Мне нужно время, чтобы осмыслить обвинение, — заявил фигурант.

В суде объявлен перерыв.

Валерий Шевчук был заместителем министра здравоохранения с 2006 по 2017 год, много лет работал под руководством министра Василия Жарко, а последние годы до своей отставки возглавлял еще Департамент фармацевтической промышленности.


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