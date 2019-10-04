Трамп потребовал голосования по процедуре импичмента 2 4.10.2019, 20:55

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Дональд Трамп

Об этом президент США заявил сегодня журналистам.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Белый дом готовит письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с возражением против начала процедуры импичмента без официального голосования, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Трамп признал, что демократы имеют достаточно голосов в палате представителей для поддержки импичмента, но не в сенате, который должен утвердить обвинения. При этом он считает, что процедура будет иметь политические последствия для Демпартии. «Я действительно верю, что они заплатят огромную цену на выборах», — отметил он.

Как уточняет CNN, он также заявил, что члены палаты представителей могут легко проголосовать за его импичмент, даже несмотря на то, что многие из них не верят, что должны сделать это».