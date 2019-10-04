По производительности труда Беларусь уступает ЕС более чем в 6 раз 8 4.10.2019, 21:10

Причин большого отставания Беларуси от уровня ЕС несколько.

По уровню эффективности белорусские предприятия существенно отстают от стран Центральной Европы – почти на половину. Несмотря на призывы руководства страны повысить производительность труда, проблема не решается, пишет tut.by.

Власти Беларуси констатируют, что в нашей стране уровень производительности труда составляет лишь 16% от уровня стран Евросоюза (то есть в 6,2 раза ниже) и 44% от уровня стран Центральной и Восточной Европы.

Производство, работающее в минус

Согласно данным, озвученным в проекте официального экономического прогноза на 2020 год, для нашей страны характерны высокие затраты и низкая технологичность. До сих пор в стране нет технологий, как производственных, это и управленческих.

Не менее важной проблемой остается низкая производительность труда на белорусских госпредприятиях. В течение 2014-2018 годов кредиторская задолженность госсектора выросла в 2,3 раза.

«Проведенная модернизация на ряде предприятий не привела к существенному изменению технологии производства и ограничилась в основном заменой устаревшего оборудования. Значительная часть инвестиций была вложена в строительно-монтажные работы, а не в активную их часть (машины и оборудование)», – отмечают авторы проекта официального прогноза.

Белорусы не умеют работать

Официальные расчеты демонстрируют, что производительность труда в иностранных организациях и в организациях с иностранным капиталом до трех раз выше, чем на госпредприятиях.

При этом сигналы, поступающие со стороны реального сектора, свидетельствуют, что повышать эффективность стоит не только государственным, но и частным компаниям.