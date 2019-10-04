закрыть
4 октября 2019, пятница, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

По производительности труда Беларусь уступает ЕС более чем в 6 раз

8
  • 4.10.2019, 21:10
По производительности труда Беларусь уступает ЕС более чем в 6 раз

Причин большого отставания Беларуси от уровня ЕС несколько.

По уровню эффективности белорусские предприятия существенно отстают от стран Центральной Европы – почти на половину. Несмотря на призывы руководства страны повысить производительность труда, проблема не решается, пишет tut.by.

Власти Беларуси констатируют, что в нашей стране уровень производительности труда составляет лишь 16% от уровня стран Евросоюза (то есть в 6,2 раза ниже) и 44% от уровня стран Центральной и Восточной Европы.

Производство, работающее в минус

Согласно данным, озвученным в проекте официального экономического прогноза на 2020 год, для нашей страны характерны высокие затраты и низкая технологичность. До сих пор в стране нет технологий, как производственных, это и управленческих.

Не менее важной проблемой остается низкая производительность труда на белорусских госпредприятиях. В течение 2014-2018 годов кредиторская задолженность госсектора выросла в 2,3 раза.

«Проведенная модернизация на ряде предприятий не привела к существенному изменению технологии производства и ограничилась в основном заменой устаревшего оборудования. Значительная часть инвестиций была вложена в строительно-монтажные работы, а не в активную их часть (машины и оборудование)», – отмечают авторы проекта официального прогноза.

Белорусы не умеют работать

Официальные расчеты демонстрируют, что производительность труда в иностранных организациях и в организациях с иностранным капиталом до трех раз выше, чем на госпредприятиях.

При этом сигналы, поступающие со стороны реального сектора, свидетельствуют, что повышать эффективность стоит не только государственным, но и частным компаниям.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип