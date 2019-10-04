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За кокаин в диппочте МИДа России отсидит завхоз

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  • 4.10.2019, 21:15
За кокаин в диппочте МИДа России отсидит завхоз
Фото: Gendarmeria Nacional

Материалы дела о четырех центнерах кокаина, обнаруженного в посольстве РФ в Аргентине, передали в Генпрокуратуру.

Расследование дела о контрабанде почти четырех центнеров аргентинского кокаина дипломатической почтой МИД России завершилось.

Как сообщает «Коммерсант», насчитывающее 58 томов дело передано на проверку в Генпрокуратуру, которая изучит материалы следствия и примет решение о направлении их в суд.

Обвиняемыми по делу проходят бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов, бизнесмен Андрей Ковальчук (утверждающий, что является экс-сотрудником посольства в Германии, что МИД категорически отрицает), бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.

По версии следствия, Ковальчук в 2016 году приобрел в Аргентине 382 кг кокаина, упаковал его в чемоданы и с помощью Абянова спрятал в подсобном помещении школы российского посольства.

Абянов обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. На каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Ковальчука.

Вскоре у Абянова закончился контракт, а его сменщик, решивший, по версии следствия, провести инвентаризацию, обнаружил груз, сообщил о своей находке сотрудникам посольства, которые, в свою очередь, уведомили ФСБ.

Кокаин сдали аргентинской полиции, заменив его белым порошком. Чемоданы отправили в Москву, где при попытке их получения были задержаны Абянов, Калмыков и Худжамов. Ковальчука позднее арестовали в Германии и экстрадировали в Россию.

Действия фигурантов были квалифицированы как покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), а также попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Никто из подозреваемых свою вину не признает. Все они отказались знакомится с материалами дела из нарушений УПК, рассказал адвокат бывшего завхоза Александр Костоянц.

Листы дела не имели сквозной нумерации, на некоторых томах отсутствовали печати, а количество самих томов постоянно увеличивалось, причем откуда возникали новые - неясно, говорит Костоянц.

«Мы устали участвовать в этом цирке», - добавил он.


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