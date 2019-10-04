Зеленский: Белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам

Зеленский: Белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам5
- 4.10.2019, 22:01
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Президент Украины заявил о ментальной близости народов.
Украинский президент на официальной встрече с Лукашенко в Житомире назвал жителей Беларуси и Украины «ментально одинаковыми».
Трансляция публичной части встречи велась офисом президента Украины в Facebook.
«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые», — сказал Зеленский.