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Зеленский: Белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам

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  • 4.10.2019, 22:01
  • 1,443
Зеленский: Белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о ментальной близости народов.

Украинский президент на официальной встрече с Лукашенко в Житомире назвал жителей Беларуси и Украины «ментально одинаковыми».

Трансляция публичной части встречи велась офисом президента Украины в Facebook.

«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые», — сказал Зеленский.


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