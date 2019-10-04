С видом на Дрозды: как выглядят самые дорогие квартиры Минска в аренду 1 4.10.2019, 22:12

1,472

Цены удивляют.

Tut.by решил посмотреть, какие ремонты делают минчане в квартирах, которые потом сдают в аренду. Оказалось, что многие следят за трендами и не скупятся на дизайн. Мы выбрали три самых интересных варианта квартир, которые сдаются в аренду. Цены вас, конечно, удивят.

Шикарная, с видом на Дрозды

Хозяева однокомнатной квартиры на проспекте Победителей не пожалели средств на ремонт, который и правда смотрится шикарно, как говорится в объявлении о сдаче в аренду. Сутки проживания в такой квартире обойдутся 60 долларов в эквиваленте, месяц — 1800.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Стильная, в самом центре Минска

Однокомнатная квартира со стильным и продуманным ремонтом находится на улице Интернациональной. Дом, к слову, ровесник революции, был построен в 1917 году. Цена — 53 доллара в сутки, 1590 в месяц. Обратите внимание на зонирование пространства, а также интересные фишки в виде дровницы на кухне, черного потолка и огромного зеркала, которое визуально увеличивает пространство.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Лофт с видом на площадь Победы

Однокомнатная квартира в доме, расположенном на площади Победы. Жилье в сталинках с высокими потолками идеально для ремонта в стиле лофт. Сутки проживания в такой квартире будут стоить 80 долларов, в месяц — 2400.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by