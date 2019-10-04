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Порошенко рассказал, чего больше всего не хотел Путин в 2015-м

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  • 4.10.2019, 22:33
  • 1,578
Порошенко рассказал, чего больше всего не хотел Путин в 2015-м
Петр Порошенко

Экс-президент Украины назвал цену словам Путина.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскрыл детали встречи в нормандском формате, которая состоялась 12 февраля 2015 года. Об этом сказал Порошенко в эфире программы Свобода слова, передает liga.net.

По его словам, в тот день переговоры шли 19 часов без перерывов. И больше всего времени занял вопрос о дате прекращения огня. Путин отказывался согласиться очевидное решение - стабильное, постоянное, надежное и немедленное прекращение огня.

"Путин сказал, что ему для этого надо - сначала 10 дней, потом пять дней. Потом мы договорились на 48 часов, а он подходит и говорит: "Я требую хотя бы 60 часов". Прошло 60 часов. Наступило 00:00 часов 15 февраля 2015 года. Остановилась ли российская армия? Нет. Не обращая внимание на четкое выполнение украинской стороной достигнутых договоренностей, российская армия продолжила наступление. Это цена слова Путина", - сказал Порошенко.


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