Польша: первые суда по каналу через Вислинскую косу пойдут в 2022 году 1 4.10.2019, 22:27

Вислинская коса.

Идея проложить канал через Вислинскую косу появилась еще во времена правления короля Стефана Батория в XVI веке.

В Эльблонге подписан контракт с генеральным подрядчиком работ по сооружению канала через Вислинскую косу. Это результат многолетних усилий по соединению Эльблонга с Балтийским морем, чтобы польские корабли могли миновать контролируемый Россией Балтийский пролив, передает «Радио Польша».

Идея проложить канал через Вислинскую косу появилась еще во времена правления короля Стефана Батория в XVI веке. В 2007 году правительство Польши приняло соответствующее постановление, в котором шла речь о начале инвестиционного проекта.

Марек Грубарчик, министр морской экономики и внутреннего судоходства отметил: «На протяжении десятилетий об этой инвестиции велись разговоры. А сегодня это проект становится фактом».

Новый водный путь будет состоять из канала шириной в 1300 метров, водного пути длиной более 22 км, двух портов, искусственного острова и гидротехнической и дорожной инфраструктуры. Первые суда пройдут по новому водному пути в 2022 году. Общая стоимость проекта составляет почти 2 миллиарда злотых (более 465 млн евро). Работы должны начаться этой осенью.