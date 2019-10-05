В Ираке массовые протесты распространились на всю страну 5.10.2019, 8:04

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Премьер-министр пообещал митингующим провести реформы.

В Багдаде число убитых за последние три дня протестных акций, возросло до 65. Участники общенациональных демонстраций требуют положить конец коррупции в правительстве. Как сообщает из Багдада агентство Reuters, огонь по демонстрантам вели полицейские снайперы, передает Радио Свобода.

Премьер-министр Адель Абдул Махди в пятницу призвал сограждан к спокойствию и пообещал провести реформы. Один из наиболее влиятельных клириков в Ираке возложил вину за акты насилия на политиков, заявив, что им не удалось улучшить жизнь иракцев и призвал власти прислушаться к требованиям протестующих. Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдения санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Другой влиятельный религиозный деятель отозвал из парламента фракцию своих сторонников и, как предполагает Reuters, это, по всей вероятности, только обострит ситуацию.

Полиция в Багдаде ведет прицельный огонь по людям. Корреспондент Reuters сообщает, что видел как один из демонстрантов был ранен в голову. Врачи в больнице подтвердили его гибель. Спорадическая стрельба продолжалась в Багдаде и поздним вечером в пятницу.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны. Нынешнее противоборство журналисты называют самым тяжелым со времени подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство" (запрещено в России).

Беспорядки и акты насилия вспыхнули на юге Ирака, в районах, где преобладает шиитское население. Протестное движение быстро распространилось на другие провинции. Формальных лидеров, судя по всему, у этого движения нет.