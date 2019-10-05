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У берегов Испании ученые нашли древние артефакты с загадочным содержимым

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  • 5.10.2019, 8:36
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У берегов Испании ученые нашли древние артефакты с загадочным содержимым
Фото: IBEAM

Подводные археологи обнаружили затонувший клад возрастом 1700 лет.

Подводные археологи обнаружили затонувший клад возрастом 1700 лет у побережья Майорки в Испании. 93 амфоры, большая часть которых остались неповрежденными и, вероятно, до сих пор хранят содержимое, находятся в 50 метрах от берега среди обломков древнеримского корабля. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод — lenta.ru).

Терракотовые сосуды, найденные на месте кораблекрушения, были аккуратно сложены в трюме небольшого судна длиной 10 метров и диаметром пять метров. Вероятно, корабль принадлежал торговцам, перевозившим товар между Пиренейским полуостровом и Римом. Хорошая сохранность сосудов говорит о том, что кораблекрушение могло произойти из-за течи или бунта.

В сосудах могут находиться остатки таких продуктов питания, как вино, оливковое масло и ферментированный рыбный соус гарум. Специалисты поместили поднятые со дна амфоры в пресноводные бассейны в музее Майорки, чтобы уберечь от губительной кристаллизации соли. После этого ученые планируют изучить надписи на сосудах и изучить их содержимое.


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