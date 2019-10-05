На рынке недвижимости в Беларуси возникла новая ситуация 3 5.10.2019, 9:10

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Фото: tut.by

Эксперт рассказал, что именно происходит.

Сейчас на столичном рынке новостроек самое востребованное жилье — квартиры в домах класса «стандарт». Именно они, по данным отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица», больше всех подросли в цене. Причин на это несколько: во-первых, количество строящихся домов в целом снижается, во-вторых, этот сегмент — самый востребованный. О рынке столичных новостроек и ценах — читайте в материале tut.by.

«Однушки» в престижных новостройках покупают айтишники

К классу «стандарт» относится порядка 68% столичных новостроек, как отдельные дома, так и жилые комплексы. Специалисты отмечают, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются двух- и трехкомнатные квартиры минимальных площадей — до 55 квадратных метров и 70 квадратных метров соответственно.

— Основной спрос покупателей закрывается новостройками двух классов качества — «эконом» и «стандарт». Те, для кого принципиальна цена, и только она, в первую очередь обращают внимание на новостройки класса «эконом». В домах этого класса можно найти как малометражные, так и просторные квартиры. И все они по максимально доступным ценам, — рассказала Наталья Жалова, руководитель «Твоя столица. Новостройцентр».

Правда, количество таких домов в Минске сократилось: на начало года их было 19, сейчас осталось семь. Да и в этих домах уже остатки.

— Те покупатели, кому помимо стоимости не менее важен и функциональный комфорт проживания, рассматривают в первую очередь новостройки класса «стандарт». Чаще всего с привлечением кредита, — говорит Жалова.

Фото: tut.by

Менее интересны покупателям новостройки класса «комфорт» и «престиж». В качестве основных причин специалист называет цены и большие площади квартир. Тем не менее в этом году аналитики зафиксировали небольшой рост спроса на однокомнатные квартиры класса «комфорт».

— Объясняется это тем, что кредиты стали доступнее, а экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Сейчас наиболее востребованы однокомнатные квартиры минимальной площади и квартиры-студии за счет их минимальной стоимости в данном классе. В частности, подобные квартиры пользуются спросом у прогрессивной молодежи — представителей IT-сферы и творческих профессий.

Топ-3 новостроек Минска

1. Микрорайон Красный Бор-2

На пересечении улиц Мазурова и Лобанка начали строить многоэтажку. Заказчиком объекта выступает КУП «Завод эффективных промышленных конструкций», который до этого строил дома в Новинках, на улице Павлины Меделки.

Дом будет монолитный, 16-этажный, односекционный, рассчитанный на 143 квартиры: 80 однокомнатных и 63 двухкомнатных. В проекте застройки есть парковка на 114 машино-мест, а также велопарковка на 77 мест.

Согласно проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 12 сентября, гражданам в долевое строительство предлагают 81 квартиру: 31 «однушку» площадью 34,6 квадратного метра с ценой «квадрата» 1400 долларов; 15 «однушек» площадью 48 квадратных метров и ценой квадратного метра 1300 долларов; 35 двухкомнатных квартир площадью 60−61 квадратный метр и ценой «квадрата» 1250 долларов.

Так, однокомнатная квартира в 34,6 квадратного метра обойдется в 48,4 тысячи долларов, «однушка» на 48 квадратных метров — 62,4 тысячи долларов. Двухкомнатная квартира — в пределах 75 тысяч долларов.

Первоначальный взнос — 30% от стоимости.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2020 года.

2. ЖК «Левада» от Айрона

В конце сентября начались продажи в новом жилом комплексе Левада от «Айрона». Застройщик, напомним, осваивает крупную площадку на месте бывшей птицефабрики им. Крупской, рядом с набережной Свислочи.

Фото: airon.by

Комплекс относится к классу "комфорт", в нем будет 25 домов от 4 до 9 этажей. Сейчас идут продажи в первом доме. Пока предложены не все варианты квартир. Цена «квадрата» зависит от срока оплаты. При 100%-ной оплате квадратный метр в однокомнатных квартирах площадью 40−43 м² — 1500 долларов, двухкомнатных площадью 49−53 м² — 1450 долларов и площадью 60−63 м² — 1400 долларов; трехкомнатных 76−78 м², 90 м² — 1300 долларов.

Стоимость квадратного метра четырехкомнатных квартир — 1350−1450 долларов.

Итого однокомнатная квартира при 100%-й оплате обойдется покупателю в 60 тысяч долларов, самая маленькая двухкомнатная — в 71 тысячу.

Цена в рассрочку будет отличаться на 50 долларов за квадратный метр.

Фото: airon.by

Фото: airon.by

Фото: tut.by

3. В Грушевке

В квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевская УКС Центрального района строит первый многоэтажный жилой комплекс, где отопление и подогрев горячей воды будет осуществляться с помощью электричества. Он состоит из двух 17-этажных монолитно-каркасных домов на 550 квартир, а также паркинга на 510 машино-мест.

Согласно проектной декларации, которая выходила в июле, дольщикам предложили 241 квартиру в жилых домах № 1 и № 2 по генплану с учетом приобретения машино-места в многоуровневом гараже-стоянке. Из них 138 однокомнатных: 45 малометражек площадью до 30 квадратных метров и ценой квадратного метра 1250 — 1350 долларов в зависимости от условий оплаты. По этой же причине итоговая сумма за квартиру будет в пределах 44 до 47 тысяч долларов.

Фото: realt.by

Также было предложено 62 однокомнатные квартиры площадью 41−45 квадратных метров и ценой «квадрата» 1150−1250 долларов в зависимости от условий оплаты. Итоговая цена за такую квартиру — 58,5 — 63 тысячи долларов.

Есть хороший выбор и двухкомнатных квартир (77 штук) площадью 63−78 квадратных метров и ценой в 1090-1230 долларов.

Стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах площадью 91-93 квадратных метра 990-1090 долларов, в зависимости от сроков оплаты.

В стоимость квартир не входит машино-место, покупка которого является обязательным условием при покупке квартиры. Так что к итоговым суммам за жилье нужно прибавить еще цену за машино-место — 6900 долларов.

Объект планируют сдать в январе 2021 года.