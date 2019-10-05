Агентура ГРУ сливает фабрику троллей «повара» Путина 2 5.10.2019, 9:49

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Бизнес Пригожина оказался в центре нового скандала.

Очередной скандал, связанный с таким серым кардиналом российской современности как Евгений Пригожин ярко демонстрирует то, насколько тщательно и терпеливо его взращивали на благотворной почве противостояния ГРУ и ФСБ, пишет sprotyv.info.

Речь идет о расследовании «Новой газеты» посвященном связи бывших и нынешних подчиненных Евгения Пригожина с русскими националистами. В частности, в расследовании упоминается Анна Богачева, сотрудница «Агентства интернет-исследований», попавшая в санкционный список США в прошлом году и являвшаяся бывшей активисткой организации «Русский образ», более известной под именем «Анна Тригга». И именно через данного персонажа, Анну Богачеву, по сути, была вскрыта журналистами вся подноготная Пригожина.

Однако более детально изучая материалы, лишь слепо глухо немому не становится очевидным то, что на самом деле Анна Богачева (Тригга) — это разработка ГРУ! Но, обо всем по порядку.

Как известно, через копию удаленного аккаунта ВКонтакте журналисты смогли связать между собой и идентифицировать Анну Богачеву и Анну Триггу, как одно и то же лицо. Но, примечательно, что в 2015 году Богачева фигурировала в материалах дела создателя «Русского образа» Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному заключению по делу БОРНа, а также принимала участие в мероприятиях организации «Право на оружие» с Марией Бутиной.

И вот тут – самое интересное. Что организация БОРН, что Мария Бутина – это все проекты ГРУ. Причем патронатом над БОРНом занимался всем известный «не просто журналист» Дмитрий Стешин — кадровый сотрудник ГРУ, работающий под прикрытием спецкора «Комсомольской правды».

Кроме того, именно Стешин курировал работу журнала «Русский образ», ставшего основой для «Боевой организации русских националистов» (БОРН), члены которой воевали на Донбассе, оказывали услуги как наемные убийцы, на счету которых убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Также стоит напомнить, что убийцы из БОРН до 2013 года скрывались от правосудия на территории Сербии, где создана аналогичная организация “Сербский обид” (в прошлом «Сербский образ» запрещенный в 2012 Конституционным судом Республики Сербия). А, как известно, Сербия это балканский плацдарм или перевалочная база, если угодно, для ГРУ, что прекрасно показали события в Черногории.

Что же до гражданки РФ Марии Бутиной, арестованной в США, то, как известно, она не оказалась «крепким орешком» и очень быстро стала сливать американцам своих кураторов, благодаря чему стало известно, что она выполняла задания ГРУ.

То есть, прекрасно понятно, что «чужаков» на «тусовки» ГРУшной агентуры не пускают, а, следовательно, Богачева-Тригга имела непосредственное отношение к данной силовой структуре.

Но, примечательнее всего то, что скандал, который взял свое начало с деанонимизации Богачевой-Тригги в первую очередь бьет по африканскому плацдарму Евгения Пригожина. Ведь именно эти люди, так называемые “националисты” связаны либо непосредственно работают у Евгения Пригожина в его «бэк-офисе» в Санкт-Петербурге. А ведь именно там отрабатывается «африканское направление» повара Путина.

И это не удивительно, ведь именно за Африку с прошлого года обострилась борьба между МО РФ в лице Сергея Шойгу и ФСБ, в лице Евгения Пригожина.

Пожалуй, самым громким эпизодом этого противостояния стало убийство в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, имевшие непосредственное отношение к МО РФ и выполнявших, по сути, задание по расследованию в отношении действий Пригоженского ЧВК «Вагнер» в этой стране. Итогом стала ликвидация журналистов.

Менее заметным эпизодом этой истории стало требование бандформирования «Селека», выступающего против действующих властей ЦАР о выводе из республики российских военных, которые якобы стояли за отстранением от воих обязанностей председателя парламента ЦАР. Но, что самое интересное, сама «Селека» в ЦАР обслуживает нужды Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер», а вот ультиматум звучал в адрес МО РФ, которое буквально за 3 недели до прозвучавшего требования заявило об открытии своего представительства в Центральноафриканской Республике.

По сути, Министерство обороны РФ, как конкурирующая фирма, вполне легально и официально вошло в ЦАР, не только посредством своего ЧВК «Патриот», но и напрямую как структура, чего себе не смогло позволить ФСБ. Это явно не понравилось Евгению Пригожину и ФСБ в целом, которые застолбили участки посредством своего ЧВК «Вагнер» и тесного взаимодействия с НВФ «Селека».

С того времени битва за африканский пирог между ГРУ и ФСБ только обострилась. Причем, о вмешательстве во внутренние дела минимум 13 африканских стран прошлым летом писало британское издание The Guradian. И главным инструментом этого вмешательства называлась как «фабрика троллей» Евгения Пригожина, так и ЧВК «Вагнер».

Причем структуры Пригожина успели наследить не только в Центрально Африканской Республике, но и в Ливии, Судане, Мадагаскаре, Зимбабве, Южно-Африканской Республике, Южном Судане, Конго, Чаде, Замбии, Уганде, Экваториальной Гвинее, Эфиопии и Мали.

Что интересно, параллельно с публикацией The Guradian неожиданно и скоропостижно ушел из жизни посол РФ в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков. Но дальше – больше.

Помогали в расследовании The Guradian ни кто, ни будь, а сотрудники аналитической группы «Центр Досье» Михаила Ходорковского, под патронатом которого в прошлом году в ЦАР были отправлены упомянутые выше Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

То есть, ГРУши, через The Guradian отработали информационными оплеухами Пригожина, еще и, акцентировав внимание, что при масштабном вливании в его операции кремлевских средств, успешно дела у “повара Путина” шли только в ЦАР, ЮАР и Ливии, а в остальных странах — сплошное фиаско. И, внезапно, значительная часть дипломатических и политических фиаско была на совести Сергея Крюкова!

В Сенегале, кандидат на которого делалась ставка пригожинцами, Усмани Сонко занял третье место на выборах. Причем информация о том, что россияне его спонсируют и поддерживают информационно дошла до переизбранного президента, что, безусловно, сказалось на двусторонних отношениях. Не удалось пригожинцам удержать под контролем ситуацию и в Судане, где свергли аль-Башира, пользовавшегося поддержкой Москвы.

Но, материал The Guradian это дело прошлых дней, а свежее расследование, по сути, наносит очередной сокрушительный удар по авторитету Пригожина. И сложно не догадаться, кто сейчас потирает руки в высоких кабинетах на Гризодубовой, с учетом того, что человек, через которого удалось размотать весь этот клубок, Анна Богачева-Тригга, не просто так все прошлые годы находилась в кругу аффилированных и курируемых ГРУ личностей и организаций.

Разумеется, в высоких кабинетах Кремля вряд ли такой позор воспримут понимающе и безучастно. А это значит, что в ближайшее время африканский пирог уже будут делить не на Лубянке, а на Гризодубовой.