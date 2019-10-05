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«Европейская Беларусь» приглашает на необычный пикет по сбору подписей

  • 5.10.2019, 9:56
«Европейская Беларусь» приглашает на необычный пикет по сбору подписей

7 октября в отеле Mariott в Минске намечено мероприятие с участием политиков и дипломатов из ЕС.

7 октября пикет по сбору подписей пройдет у отеля Mariott в Минске по адресу: проспект Победителей, 20, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Время проведения — с 12:00 до 18:00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Не забудьте ваш паспорт.

Напомним, 7 октября в отеле Mariott откроется форум «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», участие в котором планируют принять многие европейские политики и дипломаты, а также представители белорусских властей.


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