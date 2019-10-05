Белорусы Оксентюк и Колячонок помогли «Флинту» установить клубный рекорд 5.10.2019, 10:06

Наши соотечественники сыграли заметные роли в матчах чемпионата хоккейной лиги Онтарио.

Белорусы Илья Соловьев, Владислав Колячонок, Евгений Оксентюк и Виталий Пинчук сыграли заметные роли в очередных матчах чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL), сообщает pressball.by.

Одноклубники по "Флинту" Колячонок и Оксентюк приложили клюшки к выездной виктории "Файрбердс" над сильнейшим клубом прошлого сезона "Гелфом" (4:3). Оксентюк, набрав 2 (1+1) очка, включая результативную передачу в овертайме, был признан третьей звездой матча. "Флинт" побил клубный рекорд, одержав четвертую победу подряд.

Первые очки в сезоне заработал форвард "Кингстон Фронтенакс" Пинчук, на счету которого гол и результативная передача в поединке с "Ниагарой" (4:8).

Очередной успех праздновал "Сагино" Соловьева, взявший верх над "Эри" (4:2). На сей раз белорусский защитник не пополнил бомбардирскую копилку.

Ниагара — Кингстон — 8:4 (5:1, 2:2, 1:1)

В.Пинчук — 2 (1+1) очка, 2 броска, +1 по "+/-", 6 выигранных вбрасываний из 11.

Эри — Сагино — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

И.Соловьев — 0 очков, 2 броска, +1 по "+/-", 2 минуты штрафа.

Гелф — Флинт — 3:4 (ОТ) (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

В.Колячонок — 1 (0+1) очко, 5 бросков, -1 по "+/-".

Е.Оксентюк — 2 (1+1) очка, 5 бросков, +1 по "+/-", 4 минуты штрафа.