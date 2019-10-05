Как пить воду с пользой для здоровья 5.10.2019, 10:17

Специалисты развенчали популярные мифы.

Как правильно пить воду? Издание 04868.com.ua приводит мнения специалистов, которые развенчивают популярные мифы.

Миф: человек должен выпивать 8 стаканов воды в день.

Правда: у каждого из нас своя норма (потребность) воды.

Людям пожилого возраста и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит выпивать более 1 л воды в день, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на сердце. А тем, кто занимается спортом и ведёт активную жизнь, можно увеличить суточную до 2,5 л. В неё входит не только чистая питьевая вода, но и связанная, которая содержится в свежих фруктах, ягодах, овощах, молоке, соках. Недостаток жидкости вызывает симптомы обезвоживания организма.

Миф: нужно пить много жидкости в любом виде.

Правда: вода – самый полезный напиток.

В рационе обязательно должна присутствовать чистая негазированная вода без подсластителей и красителей. Остальные напитки следует употреблять с осторожностью, без избытка. Врачи рекомендуют отказаться от газировки, а пакетированные фруктовые соки заменять цельными фруктами или свежевыжатыми фрешами без сахара. Кофе и чай вызывают обезвоживание, поэтому после них следует выпивать чашку чистой воды.

Миф: чтобы рассчитать суточную норму воды, нужно умножить свой вес на 30 мл.

Правда: в формулу для расчёта собственной нормы нужно подставлять не те цифры, которые показывают ваши весы.

Рассчитывая суточную норму воды на основе реального веса, можно получить неправильные данные для людей со сниженной или избыточной массой тела. Например, при весе 100 кг и росте 160 см не следует выпивать 3 л в день, это слишком сильная нагрузка на сердце и сосуды. При расчётах следует учитывать свой «идеальный» вес и реальный рост (по формуле Соловьёва).

Миф: нужно пить горячую (вариант – холодную) воду.

Правда: самая полезная вода – комнатной температуры или слегка тёплая.

Горячая жидкость обжигает не только ротовую полость, но и пищевод, желудок. Регулярные ожоги могут привести к развитию заболеваний слизистой, в худшем случае – вызвать рак. Очень холодная вода затрудняет переваривание пищи, провоцируя спазм жёлчного пузыря и нарушая отток жёлчи. Напитки комнатной температуры или теплые (до 37°С) быстрее усваиваются – организм не тратит ресурсы на их согревание или охлаждение. Тёплая вода не навредит желудочно-кишечному тракту, жёлчному пузырю и поможет избавиться от лёгкого чувства голода.

Миф: пищу нельзя запивать водой.

Правда: пить нужно тогда, когда хочется.

После тяжёлой, жирной или сухой еды стакан воды будет полезным. Но объём жидкости, выпиваемой после еды, следует ограничить. Пить можно в любое время – перед, после и между приёмами пищи, – но максимальную пользу приносит чашка воды натощак, при лёгком чувстве голода или жажды. Утром она запускает кишечник и восполняет ночную потерю жидкости. Вода натощак полезнее газировки или кофе.

Заключение: как правильно пить воду

Чтобы получить максимальную пользу от употребления воды, не следуйте мифическим правилам, которые могут навредить вашему здоровью. Врачи рекомендуют пить её:

комнатной температуры или тёплой;

в достаточном, но разумном количестве, руководствуясь чувством жажды;

чистую, без добавок.

Правильный водный режим поможет снизить вес, омолодить кожу и справиться с усталостью, а также быть всегда в тонусе и в отличном настроении.