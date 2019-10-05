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Жители Якутии вышли на массовую акцию в поддержку шамана Габышева

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  • 5.10.2019, 10:20
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Жители Якутии вышли на массовую акцию в поддержку шамана Габышева

Сотни человек собрались в центре Якутска.

В центре Якутска более 200 человек вышли на пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять демона из Путина". Акция была согласована с властями и прошла мирно. Пикетчики выступают против преследования Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.

Как сообщила корреспонденту Сибирь.Реалии одна из организаторов мероприятия, активистка и депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан, пикетчики несмотря на холод, стояли с плакатами почти 2 часа. Среди лозунгов были "Я/Мы Шаман" и "Нет карательной медицине". Они настаивают на том, что у Габышева, согласно конституции, есть право на свободу совести и вероисповедания, а также право на высказывание своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране.

"Я рассчитывала, что выйдет человек 20-30, сегодня холодно и выпал снег. Но главное, у людей сейчас есть большое опасение, они боятся преследования со стороны властей и правоохранительных органов. Как организатор, я считаю акцию успешной, люди уходили-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали", - заявила Мыраан Сибирь.Реалии.

Она отметила, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга. Активист уверена, что столкнется с трудностями при согласовании акции, поскольку чиновники долго выдавали разрешение на проведение пикета, постоянно предлагая Мыраан перенести акцию на окраину города.

В МВД региона изданию заявили, что задержаний на акции не было.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.


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