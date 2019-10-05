Зенон Позняк: Военные сами откроют склады с оружием 5.10.2019, 10:49

Фото: «Радыё Свабода»

Национальный лидер рассказал, как противостоять России.

В интервью «Радыё Свабода» председатель Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк сказал, что угроза оккупации со стороны России остается для Беларуси актуальной.

«Россия, если будет необходимость, в любое время может провести блицкриг. Так, как с Украиной. Сейчас этой ситуации нет. Вот именно сегодня нет», - отметил политик.

Он считает, что в настоящее время захват Беларуси был бы невыгоден для России.

«Но это не значит, что они этого не могут сделать. Потому что эта страна в плане политической ментальности осталась в Средневековье. Когда улучшение жизни достигалось за счет захвата чужих территорий. Россия до сих пор живет этими идеями. Российский генералитет постоянно разрабатывает варианты, как захватить Эстонию, как будет захвачена Балтия», - сказал Зенон Позняк.

Лидер КХП-БНФ убежден: самая правильная политика в отношении России - это мощное сопротивление.

«В Беларуси остались склады с оружием еще с Советского Союза. Конечно, амуниция уже устарела, она не может долгое время быть в хорошем состоянии. Но оружие есть, есть склады, есть армия. Когда начнется переворот, сами военные откроют склады, как это было, скажем, в Албании».