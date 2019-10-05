Глава Буддийской Сангхи выступил против российских властей Бурятии 1 5.10.2019, 10:55

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Дамба Аюшеев

Духовный лидер бурят требует остановить русификацию.

Глава Буддийской традиционной Сангхи России хамбо лама Дамба Аюшеев раскритиковал главу Бурятии Алексея Цыденова за отсутствие мер по спасению бурятского языка. Он заявил, что республиканский чиновник идет против политики российского президента Путина. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

По мнению XXIV Пандито хамбо ламы Дамбы Аюшеева, Цыденов не помогает в создании инфраструктуры вокруг социальных отар (проект Буддийской Сангхи по возрождению овцеводства), созданных на средства президента России, а также не принимает никаких действенных мер по улучшению ситуации в изучения бурятского языка. "ЮНЕСКО признала бурятский язык исчезающим, а ведь мы живем в национальной республике, где бурятский язык по Конституции считается вторым официальным языком", - отметил Аюшеев.

На 255-летии института Аюшеев также критиковал главу Бурятии Цыденова и его заместителя по социальной политике Вячеслава Цыбикжапова за нарушение договоренностей по покупке прядильного оборудования для жителей, занимающихся овцеводством. "До сентября обещали найти 30 млн рублей, но обманули. Этих двух … я на порог дацана не пущу. Для этих двух … отныне закрыты двери в Иволгинский и все другие дацаны", - заявил хамбо лама.

Ранее режиссер Баир Дышенов из Бурятии обвинил нынешнего главу республики Алексея Цыденова в геноциде бурятского народа. В своем послании Цыденову режиссер сообщил, что митинг, состоявшийся в Улан-Удэ 15 сентября, не был митингом коммунистов, а собрал "бурятский народ, который не только лишен возможности распоряжаться природными богатствами родной земли, а также лишен права честно и прозрачно выбирать тех, кого он хочет видеть во власти, но и лишен права выражать свой протест против всего этого, в том числе и на центральных площадях столицы Бурятии". Режиссер также потребовал от чиновника разработать стратегию развития бурятского народа, создать комитет по сохранению бурятского языка при администрации главы и правительства республики, а также созвать съезд бурятского народа.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на претензии о неуважении коренного народа республики и пренебрежении к национальной культуре ответил, что власть не может заниматься поддержкой только одного национального языка и культуры "в ущерб всему культурному многообразию республики".