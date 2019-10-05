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Стало известно, какая зарплата нужна белорусам для счастья

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  • 5.10.2019, 11:37
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Стало известно, какая зарплата нужна белорусам для счастья

Людям самим предложили ответить на этот вопрос.

Чтобы быть счастливым, среднестатистическому россиянину нужно зарабатывать 161 тысячу российских рублей в месяц (5151 белорусский рубль по официальному курсу на 4 октября). Причем «счастливая» зарплата мужчин значительно больше, чем женщин. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob, пишет tut.by.

Белорусам же журналисты предложили самим ответить на этот вопрос и опубликовали результаты.

Ранее ученые уже подсчитывали, сколько денег нужно человеку для счастья. Для Восточной Европы это 45 тысяч долларов в год, или 3750 долларов в месяц (7811 белорусских рублей).


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