«Из шпионских фильмов»: как Шаройко передавали Украине 5.10.2019, 12:02

Павел Шаройко

Журналисты опубликовали видео.

Видео освобождения украинца Павла Шаройко опубликовала «Радио Свобода».

Микроавтобус, на котором привезли Шаройко, остановился у границы Беларуси и Украины. Шаройко вышел с клетчатыми баулами и пересек границу Украины, где его уже ожидал автомобиль.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Беларуси помиловали осужденного за шпионаж Павла Шаройко.

Днем ранее стало известно, что районный суд Чернигова освободил из-под стражи белоруса Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в сборе секретной информации в пользу «неустановленного государственного органа Беларуси».

«Обмен шпионами» произошел накануне встречи правителя Беларуси и президента Украины в Житомире.

Украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщил КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным. По данным КГБ, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.