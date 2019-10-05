Путин о возможности ядерного удара: Мы близки к Господу 20 5.10.2019, 12:05

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Правитель РФ вспомнил о своих словах про «попадем рай» в случае войны.

В России ведущий пленарного заседания клуба "Валдай" вспомнил слова Путина о возможности ядерного удара, прозвучавшие на прошлогодней встрече, сообщает ria.ru.

Тогда Путин, говоря о возможности ядерной войны с участием России, заявил, что агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай".

Отвечая на вопрос ведущего, стали ли мы за истекший год "ближе к раю", Владимир Путин заявил: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала".