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Максим Недосеков: Я вхожу в топ-5 спортсменов мира. Наверное, это что-то значит!

  • 5.10.2019, 12:11
Максим Недосеков: Я вхожу в топ-5 спортсменов мира. Наверное, это что-то значит!
Максим Недосеков

Белорус доволен выступлением на ЧМ-2019 и готовится к медалям на Олимпиаде.

Белорус Максим Недосеков прокомментировал свое выступление в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике в Дохе, сообщает pressball.by.

Недосеков в финале занял четвертое место.

— Я вхожу в топ-5 спортсменов мира. Наверное, это что-то значит! Я доволен своим выступлением. После квалификации было очень сложно настроиться, я пытался искать эмоции и, к счастью, смог их откуда-то вытянуть. Но сейчас я опустошен. Был сложный сезон, я рад, что сумел выступить на всех запланированных стартах на достаточно высоком уровне. Теперь буду готовиться к Олимпийским играм. Думаю, там я смогу бороться за медали, — цитирует Недосекова пресс-служба БФЛА.


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