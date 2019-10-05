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Минчанин: Дайте нам право выбора — и страна двинется вперед

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  • 5.10.2019, 12:38
Минчанин: Дайте нам право выбора — и страна двинется вперед

Люди делятся своими идеями на пикетах «Европейской Беларуси» по сбору подписей.

Каждый день на предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» приходят обычные люди, многие из которых не только ставят подписи в поддержку кандидатов, но и делятся своим видением ситуации в стране и путей выхода из кризиса, сообщает пресс-служба кампании.

- Эта избирательная кампания проходит более ярко, более жизненно, - говорит один из жителей Минска. - Вообще, белорусы очень трудолюбивые люди. Если дать им возможность нормально работать и зарабатывать, то страна начнет двигаться вперед. Но для этого нужны грамотные законы, грамотные управленцы. А сейчас у нас, к сожалению, глубокий застой. Нужно дать белорусам право выбора.

На выходных, 5 и 6 октября, продолжается сбор подписей за кандидатов от «Еевропейской Беларуси». Пикеты гражданской кампании пройдут в следующих местах Минска:

центральный вход в магазин ГУМ: 12.00 — 18.30,

ст. м. «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 18.00,

ст. м. «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.00 — 18.00,

перекресток ул. Немига и Городской Вал с 15:00 — 19:00,

ст. м. «Тракторный завод»: 14.00 — 20.00.

7 октября предвыборный пикет пройдет у отеля Mariott по адресу проспект Победителей, 20. Время проведения: 12.00 — 18.00.


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