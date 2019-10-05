Минчанин: Дайте нам право выбора — и страна двинется вперед 2 5.10.2019, 12:38

Люди делятся своими идеями на пикетах «Европейской Беларуси» по сбору подписей.

Каждый день на предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» приходят обычные люди, многие из которых не только ставят подписи в поддержку кандидатов, но и делятся своим видением ситуации в стране и путей выхода из кризиса, сообщает пресс-служба кампании.

- Эта избирательная кампания проходит более ярко, более жизненно, - говорит один из жителей Минска. - Вообще, белорусы очень трудолюбивые люди. Если дать им возможность нормально работать и зарабатывать, то страна начнет двигаться вперед. Но для этого нужны грамотные законы, грамотные управленцы. А сейчас у нас, к сожалению, глубокий застой. Нужно дать белорусам право выбора.

На выходных, 5 и 6 октября, продолжается сбор подписей за кандидатов от «Еевропейской Беларуси». Пикеты гражданской кампании пройдут в следующих местах Минска:

центральный вход в магазин ГУМ: 12.00 — 18.30,

ст. м. «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 18.00,

ст. м. «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.00 — 18.00,

перекресток ул. Немига и Городской Вал с 15:00 — 19:00,

ст. м. «Тракторный завод»: 14.00 — 20.00.

7 октября предвыборный пикет пройдет у отеля Mariott по адресу проспект Победителей, 20. Время проведения: 12.00 — 18.00.