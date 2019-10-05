Конгресс США потребовал от Белого дома все документы о разговоре Трампа и Зеленского 1 5.10.2019, 12:43

Аналогичную повестку законодатели направили вице-президенту США.

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от Белого дома предоставить все документы, связанные с расследованием в рамках подготовки к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении главы комитета по иностранным делам Элиот Энгель, комитета по разведке Адам Шифф и комитета по надзору Элайджа Каммингс заявили, что хотят получить документы, связанные с телефонным звонком между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они заявили, что вынуждены были передать повестку в суд после того, как Белый дом не представил документы, о которых они требовали в письме 9 сентября.

"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас - и нацию - в эту позицию, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме обнародования этой повестки", - говорится в заявлении.

Они дали Белому дому время до 18 октября, чтобы сообщить информацию, в том числе о том, кто еще, кроме Трампа, общался с Зеленским.

Юристы Белого дома считают, что Трамп может игнорировать требования законодателей до тех пор, пока подконтрольная демократам Палата представителей не проведет полноценное голосование, чтобы официально утвердить расследование об импичменте.

Аналогичная повестка направлена вице-президенту США Майку Пенсу, от которого требуют предоставить документы, касающиеся его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также запись телефонного разговора Трампа и Зеленского.