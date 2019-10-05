В Могилеве прошла встреча с Николаем Статкевичем 5.10.2019, 13:24

Люди спросили у лидера БНК, что происходит в стране.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич посетил сегодня Могилев. Встреча прошла в рамках пикета по сбору подписей за Василия Курушина, что обеспечило ей легальный статус, сообщает сайт «Народнай Грамады» hramada.org.

На встрече люди спрашивали у Николая Статкевича, что происходит в стране и как относится к «парламентской кампании».

«Мы используем кампанию по сбору подписей, чтобы сказать вам, что происходит. Чтобы поделиться с вами смелостью. Чтобы вы могли подойти к нашим стендам и прочитать, что на них написано. Там святая правда», - ответил политик.

Подобные встречи продолжатся в других городах:

Суббота, 05.10.

11:00. Жлобин. Открытая встреча с Николаем Статкевичем во время предвыборного пикета Петра Карабанова. Площадка возле магазина «Соседи», напротив Дворца металлургов (16-й микрорайон, 15А)

16:00. Светлогорск. Открытая встреча с Николаем Статкевичем во время предвыборного пикета Сергея Сентюрова. Площадка возле магазина «Березки» (ул. Калинина, 6)

Воскресенье, 06.10.

14:00. Минск. Легальный митинг в защиту независимости. Площадь Свободы.