Фотофакт: В Беларуси вырастили картофель-гигант весом более 1,6 кг

Фотофакт: В Беларуси вырастили картофель-гигант весом более 1,6 кг7
- 5.10.2019, 13:39
Необычный экспонат привезли в Минск фермеры из Ивьевского района.
Необычный экспонат продемонстрировали на сельскохозяйственной ярмарке в Минске. Его вырастили фермеры в Ивьевском районе.
Картофель весом 1 кг 603 г вырастили в фермерском хозяйстве «АгроМаксДен» из сорта «Манифест», сообщает БелТА.
В хозяйстве признались, что картофелину обнаружили случайно. Никто не отслеживает специально размеры клубней. И не исключено, что в сетках, отправленных на крахмальный завод, была картошка и крупнее.