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Фотофакт: В Беларуси вырастили картофель-гигант весом более 1,6 кг

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  • 5.10.2019, 13:39
Фотофакт: В Беларуси вырастили картофель-гигант весом более 1,6 кг

Необычный экспонат привезли в Минск фермеры из Ивьевского района.

Необычный экспонат продемонстрировали на сельскохозяйственной ярмарке в Минске. Его вырастили фермеры в Ивьевском районе.

Картофель весом 1 кг 603 г вырастили в фермерском хозяйстве «АгроМаксДен» из сорта «Манифест», сообщает БелТА.

Фото: BelTa

В хозяйстве признались, что картофелину обнаружили случайно. Никто не отслеживает специально размеры клубней. И не исключено, что в сетках, отправленных на крахмальный завод, была картошка и крупнее.


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