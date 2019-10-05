«Спасибо тебе, дорогое государство»: крик души матери двоих детей 7 5.10.2019, 13:59

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Жительница Витебска столкнулась с «сюрпризом» от властей.

Крик души от жительницы Витебска. Мама двоих детей, младшему из которых чуть больше года, столкнулась с «сюрпризом» от властей. Телеграмм-канал «Баста» опубликовал ее слова:

- На момент беременности была безработной, пособие на детей платил ФСЗН. Муж тоже не работал (официально конечно, а так работал в РФ). Теперь муж трудоустроен в Беларуси в госконтору. Недавно позвонили из фонда и сказали, что детские пособия мне платить не будут, их будет получать муж по месту работы!

У мамы, выходит, прав на пособие нет! Были и не стало! Как будто алкоголичку лишили.

Рожайте детей! Только в нашей стране к женщинам относятся, как к мрази. Это унижение - выпрашивать детям на еду и себе на прокладки. Муж у меня адекватный, но ситуации в жизни бывают разными.

Спасибо тебе, дорогое государство за отношение к мамам и женщинам, которые растят детей и сидят оплеваные и униженные.