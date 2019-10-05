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Трамп решил повысить эффективность Совета нацбезопасности

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  • 5.10.2019, 14:11
Трамп решил повысить эффективность Совета нацбезопасности

Часть сотрудников будет сокращена.

Президент США Дональд Трамп распорядился о значительном сокращении штата Совета национальной безопасности (СНБ), который консультирует главу государства по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять информированных источников (перевод — dw.com).

Усиление эффективности СНБ

Собеседники Bloomberg, просившие не называть их имен, поскольку планы Трампа официально еще не объявлены, сказали, что решение о сокращении штата СНБ вызвано стремлением Белого дома сделать этот консультативный орган более компактным и эффективным при новом руководителе Роберте О’Брайене.

При президенте Обаме численность штата СНБ разрослась до 310 человек. Большинство из них - сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепа США. Просьба о сокращении персонала была передана руководству СНБ О'Брайеном и главой аппарата Белого дома Миком Малвейни на этой неделе, уточняет Bloomberg.


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