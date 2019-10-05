Европа устроила демарш Лукашенко 5 Антон Ходасевич, «Независимая газета»

5.10.2019, 14:21

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Официальный Минск не комментирует причины происходящего.

Визит верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск отложен. Также отменяются мероприятия по линии «Восточного партнерства», которые должны были пройти в Беларуси. Официальный Минск не комментирует причины происходящего.

«С сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированные на 4-5 октября в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной», – сообщило представительство Европейского союза.

Что касается изменений в повестке дня участников, то местные СМИ, ссылаясь на свои источники, писали о том, что сначала визит в Минск отменил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Причина – траурные мероприятия в связи со смертью Корнеля Моравецкого, отца нынешнего премьера Матеуша Моравецкого . Затем свой визит отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс . МИД Беларуси отмену мероприятий подтвердил, но причин называть не стал.

Эксперты не исключают, что масштабное изменение планов может быть связано с намерениями Минска и Брюсселя подписать в ходе визита Федерики Могерини соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. О них говорила теперь уже бывшая глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

Решение подписать с ЕС два вышеупомянутых соглашения Лукашенко закрепил своими указами 20 сентября. Документы готовились с 2014 года и в последний год стороны не однократно заявляли, что они готовы к подписанию. Одно из соглашений должно упростить процедуру получения белорусами Шенгенских виз и снизить их стоимость с нынешних 60 до 35 евро. Согласно второму, Беларусь обязуется за свой счет забирать нелегальных мигрантов-белорусов и граждан третьих стран, въехавших в ЕС с ее территории и нарушивших условия пребывания в Европе. Не исключено, что по поводу этих двух соглашений между сторонами снова возникли какие-то разногласия. Хотя до последнего времени о таковых ничего не было известно.

Более того, новый посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель говорил о том, что еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности до окончания своих полномочий посту намерена посетить все страны «Восточного партнерства». Последний месяц ее работы в этой должности – октябрь, а страны, которые оказались вне поля внимания – Беларусь и Молдавия. Еще в среду на сайте Еврокомиссии сообщалось, что Федерика Могерини приедет в Беларусь 4 октября и в первый день визита встретится с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом для обсуждения программного документа «20 достижений к 2020 году», который был принят на пятом саммите Восточного партнерства в 2017 году в Риге. В субботу должно было состояться «мероприятие высокого уровня «Будущее Восточного партнерства». Кроме того, в планах Федерики Могерини была встреча с Лукашенко, оппозицией и гражданским обществом.

Интересно, что обсуждение судьбы «Восточного партнерства» – это не единственное мероприятие, которое намечено провести в Минске в ближайшее время. На следующей неделе 7-8 октября должен состояться форум «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Основная тематика форума – региональная безопасность. Для участия в нем приглашены все высшие должностные лица, в том числе и Лукашенко. Ожидается участие в форуме бывших президентов Грузии и Хорватии Георгия Маргвелашвили и Степана Месича, бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. Приглашены член Совета Федерации РФ Алексей Пушков и депутат Госдумы Вячеслав Никонов. Также заявлено участие бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон, экс-заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу. К участникам форума намерены обратиться представители НАТО, ОДКБ, и ОБСЕ. Пока никаких изменений в повестке этого мероприятия нет.

Накануне эксперты, комментируя европейскую тематику в линии официального Минска, говорили об активизации диалога с ЕС и США и объясняли это сложностями в отношениях Минска и Москвы, которая требует чрезмерного для Беларуси уровня интеграции. В начале недели глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью РБК довольно резко оценил интеграционные предложения России, назвав их «абсолютно неприемлемые». В частности, речь шла о создании нескольких наднациональных структур. Владимир Макей дал понять, что в декабре президенты могут и не подписать интеграционные документы, поскольку сначала нужно решить текущие проблемы, а это «налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, и так далее». Эксперты не исключают, что некие шаги могла предпринять и Москва, а Лукашенко в ответ решил приостановить подписание соглашений.

Антон Ходасевич, «Независимая газета»