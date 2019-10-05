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В Африке погибли десятки наемников ЧВК «Вагнера»: новые подробности

  • 5.10.2019, 14:27
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В Африке погибли десятки наемников ЧВК «Вагнера»: новые подробности

Что их связывает с войной на Донбассе?

На прошлой неделе в Россию пришли тела первых россиян, погибших в гражданской войне в Ливии. Официально Россия не принимает участия в боевых действиях, которые продолжаются на севере Африки уже несколько лет, пишет sprotyv.info.

Но фактически российские военные оказывают одной из сторон конфликта масштабную помощь. Взамен российский союзник в Ливии обещал отдать РФ «нефть, железные дороги, автомобильные трассы».

Об этом пишет Андрей Мальгин в «Livejournal».

Корреспондент отдела расследований «Медузы» Лилия Яппарова выяснила, что счет убитых в Ливии россиян идет на десятки. Кроме того, издание узнало имена нескольких погибших, хотя информация о них скрывается, а тела не хотят выдавать даже родным, объясняя это «неспокойными выборами».

В Свердловскую область первая информация о потерях поступила в субботу, 28 сентября.

«Их накрыло авиаударом на линии фронта. Просто в расчете боевом стояли, и что-то пошло не так, как говорится», — пересказывает полученные сведения близкий знакомый двух погибших, сам воевавший на Донбассе.

Другой собеседник, боец ЧВК «Вагнер», обсуждал подробности атаки в Ливии с двумя своими знакомыми — командирами среднего звена, попавшими под авиаудар.

«Эти два отряда должны были составить штурмовой кулак наступления на Триполи. Правда, как бы они это делали без [тяжелой военной] техники, для меня загадка», — говорит он.

По его словам, по отряду ЧВК «отработала авиация Правительства национального согласия», которое воюет против Хафтара.

«[Удар наносили самолеты] штурмовики — соответственно, и потери все отсюда. Возможно, была утечка [информации], что российские наемники находятся в этом месте. Им нанесли упреждающий удар, как бы сказали: „Ребята, не суйтесь“», — говорит наемник.

По данным собеседников Bloomberg, поддержку силам ПНС с воздуха сейчас осуществляет турецкая авиация.

Лично знакомый с погибшими собеседник утверждает, что информация о потерях поступила непосредственно с фронта: руководитель уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Максим Хлопин «созвонился с [находящимся в Ливии] командиром [ЧВК], на чьих глазах это произошло, и подтвердил имена: Артем Невьянцев [с позывным] „Халк“ и „Беня“ — Игнат Боричев. У „Бени“ брат погиб в „личке“ [личной охране] у „Бэтмена“ [начальника штаба 4-й бригады Луганской народной республики Александра Беднова]».

Хлопин подтвердил, что получил информацию о гибели Боричева и Невьянцева, и уточнил, что «[погибших] будет больше». Минобороны к моменту публикации не ответило на запрос «Медузы».

Екатеринбуржец Артем Невьянцев с позывным «Халк» упоминается на сайте «Миротворец»: согласно этим данным, Невьянцеву 38 лет, он ветеран второй чеченской кампании, на Донбассе с 2014 года был военным разведчиком, пулеметчиком и участвовал в штурмах. Когда Невьянцев уехал с юго-востока Украины, неизвестно, но во время своего присутствия на Донбассе россиянин состоял в подразделении «Казачий корпус» самопровозглашенной Донецкой народной республики и в батальоне «Степь». Собеседники «Медузы» называют «Степь» «казачьим подразделением», «Радио Свобода» упоминало, что так называлась одна из двух первых тактических групп в составе ЧВК «Вагнера».

Указанные на «Миротворце» страницы Невьянцева в социальных сетях закрыты, но сервис распознавания лиц FindClone нашел фотографии ветерана в аккаунтах трех пользователей «ВКонтакте» — на снимках Артем Невьянцев и его спутники в военной экипировке, и, по всей видимости, эти фотографии сделаны в зоне боевых действий на Украине. На других фото, доступных только через FindClone, Невьянцев стоит в кубанке и камуфляже, на шевроне которого различим его позывной — «Халк». На нескольких снимках он вместе с семьей: женой Оксаной Чумаковой и ребенком.

«Медуза» написала Оксане Чумаковой в соцсетях — она ответила аудиосообщением. Ее голос звучит встревоженно: «Я не знаю, где он. Вы мне сейчас такое пишете все, я не пойму, блин, это прикол какой-то или что? Я не знаю, где он, что с ним — мне волноваться нельзя, а тут такие сообщения весь день приходят». Женщина не уточнила, кто еще писал ей о ее муже, но сказала, что ей «еще никто не звонил», а командировка мужа засекречена. «Они сами толком не знали, куда едут», — заявила она.

Игнат Боричев — второй екатеринбуржец, который, по сведениям собеседников «Медузы», погиб в Ливии. В 2015 году он давал интервью местным журналистам с сайта «Е1», когда те делали репортаж с похорон старшего брата Игната. Романа Боричева с военными почестями похоронили больше четырех лет назад — он погиб, защищая бывшего министра обороны ЛНР Александра Беднова, первого из влиятельных полевых командиров, погибших в волне покушений 2015-2016 годов.

Игнат Боричев, как и его брат, был телохранителем Беднова, но пережил покушение на своего командира. «Мы ехали на Донбасс [воевать] не конкретно к „Бэтмену“. Думали, к кому попадем, к тому попадем, — вспоминал Игнат в разговоре с журналистами в 2015 году. — Уже на границе узнали об отряде Беднова и решили остаться там. Занимались личной охраной как телохранители. На гражданке мы тоже это делали [работали телохранителями], и начальник службы безопасности командира решил пригласить нас».

Страница Игната Боричева «ВКонтакте» закрыта. Его мать и родные не ответили на вопросы «Медузы», отправленные в соцсетях.

Точных данных об общем числе россиян, погибших в Ливии, нет, но собеседники «Медузы» оценивают потери в диапазоне от одного до трех десятков с лишним человек.

«Всего из [Свердловской] области [погибли] 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35», — говорит «Медузе» знакомый погибших из Екатеринбурга.

«Речь пока идет о шести подтвержденных [смертях] в УрФО, — утверждает боец „Вагнера“, поддерживающий связь с ранеными под Триполи россиянами. — А всего речь идет о 10-15 [погибших] — это вообще по личному составу [частной военной] компании».

Собеседник «Медузы» в Ростовской области — бывший командир одной из российских ЧВК — говорит, что общие потери от авианалета в Ливии составляют 20 человек. «Если они [россияне под началом Халифы Хафтара] возьмут Триполи, они будут контролировать страну, и 20 человек потерь для такой операции — это ничего».

Работающий на рынке ЧВК ветеран ФСБ тоже знает о российских потерях в Ливии — и боевых, и небоевых. «Одному [участнику конфликта из России], например, стопу отхерачило, но это невоенная потеря — провалился туда, где бульдозер работал, ему ковшом рубануло, а из-за воспаления пришлось отрезать», — рассказывает он.

В разговоре с «Медузой» неофициально признал факт потерь в Ливии и представитель министерства обороны России. Он попросил не раскрывать его имя и звание, но подтвердил присутствие в стране российских наемников, а также рассказал об одном погибшем за все время кампании гражданине России. «Был один несчастный случай. В остальном наши [военные] советники максимум царапиной отделываются: мы же воспитываем сейчас личный состав, бойцы бегают, прыгают — удары, ушибы», — заявляет военнослужащий.

Поддерживающий контакт с ранеными к югу от Триполи командирами-вагнеровцами собеседник «Медузы» напоминает, что последствия авиаудара, унесшего жизни россиян, уже всплывали в открытых источниках. 25 сентября лояльная ПНС группировка «3-я триполийская пехотная рота» опубликовала видео с личными вещами наемника, брошенными им во время воздушной атаки: бумажным образом Богородицы, фотографией ребенка в матроске, лекарствами, распечатанным электронным билетом на самолет, а также банковской картой Сбербанка на имя VADIM BEKSHENEV. Об этой же находке уже писала расследовательская команда журналистов Conflict Intelligence Team. Собеседник «Медузы» знал Вадима Бекшенева. «Он командир взвода в шестом отряде [ЧВК „Вагнер“]. По нему непонятно, погиб или нет, пока что он считается без вести пропавшим».

Три собеседника «Медузы» рассказывают о погибших из Краснодарского края. Фамилию первого из них изданию выяснить не удалось, хотя известно имя и позывной. «Денис (позывной „Вектор “) родом из станицы Кущевской. У него остались жена, дети в первый-второй класс пошли», — рассказывает боец «Вагнера». Другой наемник на вопрос, знает ли он о гибели в Ливии уроженца Кущевской Дениса «Вектора», ответил утвердительно — и положил трубку. Также гибель человека с позывным «Вектор» подтверждает близкий к ЧВК «Вагнер» источник: «Когда-то я всю эту ******* [сволоту] готовил на юго-восток [Украины]».

Собеседник в ЧВК «Вагнер» рассказал «Медузе», что «командир первого отряда [ЧВК „Вагнер“ с позывным] „Ратибор“ тяжело ранен и находится в Питере, куда его быстро вывезли [из Ливии]». «Ратибор» — это позывной Александра Кузнецова, одного из командиров военной компании, который есть на фото с приема в Кремле в декабре 2016 году, который давал президент Владимир Путин в честь кавалеров Георгиевского ордена, орденов Героя России и Советского Союза. Еще один знакомый с ситуацией источник утверждает, что «с „Ратибором“попали под замес люди из „Русича“ [диверсионного отряда, участвовавшего в конфликте на Донбассе]».

Другой близкий к наемникам собеседник «Медузы» сообщает, что тело одного из погибших в Ливии уже привезли в Мурманск. Об этом погибшем изданию не известно ничего, кроме его позывного — «Академик».

Тела погибших доставят в Россию только в конце октября, рассказывает близкий к руководству ЧВК «Вагнера» собеседник: «Еще не прошли волнения после выборов [в Мосгордуму]: люди переживают, так что тела там еще в Ливии в холодильниках полежат. Примерно 30 „двухсотых“. В каком состоянии? Ты представляешь вообще, что такое „двухсотый“? Тебе это лучше не знать».

Как сообщала группа «ИС», российские наемники, в том числе из так называемой ЧВК «Вагнер», проводят тренинги для солдат в Центральноафриканской Республике. Их спонсором выступает российский олигарх Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».


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