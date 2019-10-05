Дмитрий Полиенко: Респект и уважуха активистам «Европейской Беларуси» 5.10.2019, 14:49

Фото: spring96.org

Политзаключенный передал письмо с благодарностью за поддержку и солидарность.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

«Отрывок из письма Димы Полиенко - «респект и уважуха активистам «Европейской Беларуси» за поддержку и солидарность.

Ну а мы продолжим поднимать тему политзаключенных на наших легальных предвыборных пикетах. Один из них пройдет 7 октября с 12.00 до 18.00 возле отеля Marriott в Минске (проспект Победителей, 20), где в это время начнется форум «Минского диалога» с участием европейских политиков и дипломатов. Приходите!»