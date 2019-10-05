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Перепись населения: от скольких белорусов уже получили информацию?

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  • 5.10.2019, 14:56
Перепись населения: от скольких белорусов уже получили информацию?

Названы последние цифры.

По данным на утро 5 октября участие в переписи населения приняли почти 374 тысячи человек, из них 181 тысяча белорусов — через интернет, сообщает tut.by со ссылкой на Белстат.

— На 11.00 5 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 373,8 тысячи человек, из них переписались через интернет 181 тысяча человек, — рассказали в ведомстве.

Перепись населения стартовала в пятницу, 4 октября, и продлится до 30 октября.

Напомним, вчера из-за наплыва желающих пройти перепись населения онлайн «упали» сайты.

При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, о жилищных условиях.


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