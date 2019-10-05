10 финских секретов счастливой жизни 1 5.10.2019, 15:01

Следовать принципам sisu — это превращать преграды в возможности.

Для Муми-троллей — причудливых персонажей известной финской писательницы и художницы Туве Янссон, не существует непреодолимых преград. Они не обращают внимания на обстоятельства, а мужественно достигают поставленной цели. Счастье не в поиске, счастье в том, чтобы жить, несмотря ни на что, пишет nv.ua.

Это то, чему учит sisu, финский взгляд на жизнь. Жить по принципам sisu — это быть мужественным, сильным и уверенным, вести активный образ жизни и превращать преграды в возможности. Вместо того, чтобы говорить «не могу» или «не буду», sisu заставляет думать через призму «я смогу». Только так и никак иначе. Sisu — это выносливость и устойчивость. Человек, исповедующий эту концепцию, обладает силой духа и не сдается под давлением обстоятельств.

Чтобы этого достичь, финны советуют придерживаться по крайней мере десяти простых привычек, которые помогут овладеть sisu.

1 Делайте все сами

В современном мире мы все больше привыкаем работать по принципу аутсорсинга: заказываем еду, нанимаем клининговые компании, обращаемся за помощью, когда можем сделать что-то сами и так далее. Однако со всем этим мы можем справляться самостоятельно. Это не просто хорошая возможность сделать что-то полезное своими руками. Рассматривайте это скорее как комплекс упражнений, которые будут держать ваш организм в тонусе. Получайте удовольствие от того, что делаете сами.

2 Устройте прогулку на природе

Когда в последний раз вы выбирались на природу? Подумайте хорошенько, ведь это важно. Природа позволяет восстановить силы, дает возможность расслабиться. Научно доказано, что во время прогулок на свежем воздухе тело и ум отдыхают. Мы получаем заряд энергии и бодрости. Прогулка в лесу — идеальный вариант для восстановления сил после напряженной рабочей недели. Однако если рядом нет леса, прогуляйтесь по парку или вблизи реки — главное, чтобы это место было подальше от улиц с транспортом.

3 Больше двигайтесь

Движение — это лучшее лекарство, убеждены финны. Не стоит ежедневно преодолевать марафонскую дистанцию и утомлять свое тело дальними переходами — хотя бы следуйте принципу hyotyliikunta, или случайных упражнений. Последние включают такие привычные «домашние задания» как, например, уборка в доме или уборка снега на улице, сгребание листьев во дворе, работу на приусадебном участке, игру с детьми и прочее. Основной совет — меньше сидите, ведь сидячий образ жизни негативно влияет на самочувствие.

Регулярные физические упражнения полезны для мышц, суставов и костей, улучшают циркуляцию крови и позволяют забыть о головной боли или боли в шее.

Счастье — в том, чтобы жить, несмотря ни на что

Исследователи финского института имени Урго Кекконена утверждают, что регулярная физическая активность помогает предотвратить болезни сердца и диабет второго типа, развитие остеопороза, облегчает симптомы депрессии и тревожности.

4 Чаще добирайтесь на работу на велосипеде или ходите пешком

По возможности попробуйте хотя бы несколько раз в неделю добираться на работу или учебу на велосипеде или пешком. Использование велосипеда вместо автомобиля позволяет не только уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу (которые потом мы сами же и вдыхаем), но и улучшить настроение и физическую выносливость. Утренняя и вечерняя прогулка из дома и домой — это не только плюс в карму, но и хороший антидот от сидячего образа жизни, который к тому же стимулирует умственную активность, способствует креативности и снижению стресса. Так чем не причина поехать завтра на работу на велосипеде?

5 Приучайте тело к холодной воде

Терапия холодной водой — один из самых популярных зимних «видов спорта» в Финляндии. Прежде чем окунаться в прорубь, стоит проконсультироваться с врачом и подготовить свое тело. Например, постепенно приучать организм к холодной воде. Это лучше делать летом. И даже в таком случае первое погружение не должно стать вызовом для здоровья — достаточно нескольких секунд. Со временем, когда тело привыкнет к низкой температуре, продолжительность процедуры можно продлить до 30 секунд.

Хорошая альтернатива — холодный или контрастный душ. После холодного душа, как и после купания, обязательно необходимо согреться под теплым душем.

Зимние купания развивают устойчивость, уменьшают усталость, укрепляют иммунитет и лечат некоторые виды боли. И, что самое главное, такая терапия способствует выделению в кровь гормонов счастья — эндорфинов, серотонина, дофамина и окситоцина.

6 Посещайте сауну

Финская сауна — еще один отличный способ восстановить силы. Даже несколько минут в сауне позволяют расслабить тело, отвлечься от будничных забот и привести свои мысли в порядок. При этом следует придерживаться двух рекомендаций: перед посещением выпить воды, а также принимать душ до и после сауны. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, поскольку этот вид терапии подходит не всем.

7 Придерживайтесь питательной и сбалансированной диеты

В Финляндии не принято придерживаться классических диет, рекламируемых на страницах всемирно известных глянцев. Главное правило «кулинарного» аспекта sisu — соблюдать диету, богатую питательными веществами. Во-первых, покупайте товары по принципу «радуги»: в вашей корзине должны быть продукты различных цветов, поскольку таким образом вы сможете получить большее количество разнообразных витаминов и микроэлементов. Во-вторых, пейте воду вместо газированных напитков. В-третьих, выращивайте часть овощей или зелень дома. В-четвертых, формируйте блюда по такому принципу: ½ — различные виды овощей и зелени, ¼ — картофель, рис, крупы или макароны, ¼ — разные виды протеина, такие, как рыба, мясо птицы, орехи, бобовые. Главное правило финской диеты — пища должна быть простой, питательной и сбалансированной.

8 Выращивайте еду сами

Один из замечательных способов сэкономить на покупках и разнообразить свой рацион — выращивать дома самое необходимое. Кроме того, что это возможность больше двигаться, вы еще и получаете органическую пищу, которая в магазине, как правило, стоит дороже, чем обычная. Поэтому ваш кошелек должен почувствовать разницу.

9 Придерживайтесь минимализма

Тщательно планируйте свои покупки: покупайте только то, что вам необходимо, по возможности покупайте вещи на вторичном рынке и продавайте собственные, уменьшайте свое потребление. Покупайте только качественные вещи, поскольку они прослужат вам дольше.

10 Наслаждайтесь жизнью

В начале текста я вспомнил одно весьма распространенное в Финляндии высказывание: счастье не ищут, счастье в том, чтобы жить. Поэтому не забывайте просто радоваться жизни и настраиваться на позитив. Я знаю, это непросто, однако именно такой подход заложен в основе sisu. Не забывайте об этом, ведь это — ключ.