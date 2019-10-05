В Гродно мужчину после драки затолкали в багажник и вывезли за город 5.10.2019, 15:18

Инцидент начался на крыльце возле ночного клуба.

34-летнего мужчину в Гродно вывезли за город в багажнике и бросили в канаве, где он заснул. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

4 октября около 5 часов утра на крыльце ночного клуба по улице Ожешко в Гродно между двумя посетителями завязалась потасовка: после непродолжительного разговора 27-летний парень ударил 34-летнего оппонента, и тот упал со ступенек. На этом злоключения пострадавшего не закончились: обидчик затащил его в багажник своего автомобиля, вывез за город и оставил в придорожной канаве возле деревни Чещевляны.

В милицию о произошедшем сообщил свидетель инцидента. Он также описал приметы автомобиля. Потерпевшего милиционеры обнаружили там же, где его бросил нападавший. Он спал. К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил.

Долго искать зачинщика конфликта тоже не пришлось — сам вернулся в клуб, где был задержан милицией. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 183 УК — «Незаконное лишение свободы». По этой статье предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.