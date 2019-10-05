Формула Штайнмайера: полный текст письма глав МИД Германии и Франции Лаврову и Климкину 5.10.2019, 15:25

Что на самом деле стоит за загадочной дипломатической формулировкой?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале "Украина" 4 октября продемонстрировал документ, который назвал "формулой Штайнмайера". Министр заверил, что "она существует" и новая власть получила ее от предыдущей.

Издание "Гордон" эксклюзивно публикует документ, о котором говорил Пристайко – письмо экс-министра иностранных дел Германии, сейчас президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и бывшему главе украинского внешнеполитического ведомства Павлу Климкину от 28 ноября 2015 года.

"Мы сделали первый шаг. Это вот эта злосчастная "формула Штайнмайера". Я таскаю с собой эту зеленую папочку, в которой есть от 2015 года "формула Штайнмайера", о которой некоторые политики говорят, что ее не существует. Она существует, она есть, написанная. Кто хочет – может подойти, ознакомиться. Это не то, что мы только что придумали. Мы просто вынуждены исполнять то, что нам передали наши предшественники (министр, скорее всего, имел в виду пятого президента Украины Петра Порошенко, который перед этим покинул студию программы. - "Гордон")", – сказал Пристайко в эфире "Свободы слова".

Он отметил, что документ подписали Штайнмайер и Фабиус.

В начале письма, копия которого есть в распоряжении издания "ГОРДОН", министры подчеркнули, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня на Донбассе может еще больше обострить ситуацию и "сорвать весь процесс". Они призвали стороны проявлять сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации.

"На нашей последней встрече мы пришли к полному согласию с тем, что режим прекращения огня необходимо укрепить. С этой целью мы хотели бы еще раз напомнить о нашем соглашении, что стороны в срочном порядке осуществляют до начала декабря [2015 года] вывод тяжелых вооружений, согласовывают рамки разминирования", – говорится в документе.

Фото: Gordonua.com

Также стороны должны были предоставить полный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ согласно ее мандату.

"Как было согласовано в Берлине и изложено в нашем письме, сторонам было поручено в рамках рабочей группы по политическим вопросам [в Минске] договориться об условиях проведения местных выборов и представить нам свои согласованные результаты до нашей следующей встречи в декабре. Эти выборы станут ключевым шагом для продвижения политического процесса и вступления в заключительную фазу Минских соглашений", – говорится в документе.

Министры подчеркнули, что условия проведения выборов на Донбссе должны быть основаны на соответствующих положениях Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. В частности, пункт 12 предусматривает, что вопросы местных выборов должны обсуждаться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и именно поэтому они участвуют в заседаниях подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске. Также в пункте 4 указано, что выборы должны проводиться по украинскому законодательству в соответствии со стандартами ОБСЕ и наблюдательная миссия Бюро по демократияеским инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ должна их мониторить.

"Кроме того, обсуждение проекта специального закона о местных выборах также должно проводиться в той последовательности, которая была определена главами государств и правительств на саммите 2 октября и была подтверждена министрами [иностранных дел] в Берлине 6 ноября", – говорится в письме.

Как указано в документе, эта последовательность может быть обобщена следующим образом:

"выборы, объявленные лидерами сепаратистов в одностороннем порядке, должны быть отменены, выборы должны быть согласованы с украинскими властями;

проект закона о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должен быть завершен как можно скорее в подгруппе по политическим вопросам и принят Верховной Радой Украины через четыре недели;

местные выборы должны быть проведены через 90 дней после принятия закона о выборах;

кандидатам должен быть предоставлен иммунитет на время выборов;

амнистия должна вступить в силу после местных выборов;

закон об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен вступить в силу в день выборов на временной основе. Он вступит в силу на постоянной основе после того, как наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ признает выборы соответствующими стандартам организации и международными стандартам демократических выборов, а также – национальному законодательству [Украины]".

"Попытки выработать проекты предложений вне вышеупомянутых рамок и мер безопасности являются недопустимыми маневрами, которые подрывают доверие между партнерами. Давно пора вести переговоры на основе того, что мы коллективно согласовали на самом высоком уровне, и стороны начинают конкретно разрабатывать проект текста на этой основе", – говорится в письме.

Фото: Gordonua.com

Также главы МИД высказали ряд предложений по поводу местных выборов на Донбассе. В частности, они касались предоставления права голоса внутренне перемещенным лицам, ранее проживавшим в ОРДЛО, беспрепятственного доступа для спедств массовой информации, права кандидатов свободно баллотироваться на определенные должности в составе политических партий или как самовыдвиженцы; сбалансированной работы Центральной избирательной комиссии и местных избиркомов. Отдельно Штайнмайер и Фабиус подчеркнули, что ожидают создания и обеспечения безопасной среды во время волеизъявления.

"Мы очень надеемся, что обсуждения в Минске теперь будут конструктивно следовать в вышеупомянутой линии, а также в всем элементам, связанным с местными выборами, которые обсуждались в рамках политической подгруппы. С этой точки зрения мы отправим копию этого письма координатору рабочей подгруппы по политическим вопросам в качестве справочного материала для обсуждения и предложим вам также передать его своим представителям для получения информации и размышлений", – написали министры.

Фото: Gordonua.com

1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".