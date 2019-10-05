Сенцов: Если интересы Украины сдадут, я сам потащу покрышки на Банковую 1 5.10.2019, 15:51

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Украинский режиссер прокомментировал «формулу Штайнмайера».

Крымский режиссер, бывший политический узник Кремля Олег Сенцов заявил, что в случае сдачи действующей украинской властью национальных интересов будет участвовать в акциях протеста. Так он прокомментировал в Facebook митинги под лозунгами "Нет капитуляции", которые прошли в Украине после письменного согласия украинской делегации на минских переговорах с "формулой Штайнмайера", пишет "Гордон".

"Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую. Да, [президент РФ Владимир] Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить [президента Украины Владимира] Зеленского к миру на их условиях. Посмотрим, что будет дальше", – написал Сенцов.