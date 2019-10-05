закрыть
5 октября 2019, суббота, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сенцов: Если интересы Украины сдадут, я сам потащу покрышки на Банковую

1
  • 5.10.2019, 15:51
Сенцов: Если интересы Украины сдадут, я сам потащу покрышки на Банковую
Фото: Getty Images

Украинский режиссер прокомментировал «формулу Штайнмайера».

Крымский режиссер, бывший политический узник Кремля Олег Сенцов заявил, что в случае сдачи действующей украинской властью национальных интересов будет участвовать в акциях протеста. Так он прокомментировал в Facebook митинги под лозунгами "Нет капитуляции", которые прошли в Украине после письменного согласия украинской делегации на минских переговорах с "формулой Штайнмайера", пишет "Гордон".

"Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую. Да, [президент РФ Владимир] Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить [президента Украины Владимира] Зеленского к миру на их условиях. Посмотрим, что будет дальше", – написал Сенцов.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип