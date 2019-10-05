Фотофакт: Пикеты «Европейской Беларуси» в самом разгаре 1 5.10.2019, 16:04

Присоединяйтесь!

Активист «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь призывает присоединится к его пикету по сбору подписей.

Напомним, на выходных, 5 и 6 октября, продолжается сбор подписей за кандидатов от «Еевропейской Беларуси». Пикеты гражданской кампании пройдут в следующих местах Минска:

центральный вход в магазин ГУМ: 12.00 — 18.30,

ст. м. «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 18.00,

ст. м. «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.00 — 18.00,

перекресток ул. Немига и Городской Вал с 15:00 — 19:00.

ст. м. «Тракторный завод»: 14.00 — 20.00.

7 октября предвыборный пикет пройдет у отеля Mariott по адресу проспект Победителей, 20. Время проведения: 12.00 — 18.00.