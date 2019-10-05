Тайны мозга: в черепе человека нашли золотое сечение 1 5.10.2019, 16:09

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C нашей мозговой коробкой действительно происходит нечто интересное.

В новои исследовании ученые сравнили черепа разных существ и пришли к выводу, что размер и форма черепа человека — это результат золотого сечения, всемирно известного «алгоритма красоты», пишет «Популярная механика».

Золотое сечение обычно обозначается иррациональным числом фи, которое для упрощения записывается как 1,618. Это одно из самых известных математических понятий, вокруг которого уже не первый век существует множество спекуляций и надуманных теорий. Большинство из них — лишь порождение фантазии. Однако в результате новой работы неврологи Рафаэль Тамарго и Джонатан Пиндрик уверены, что с нашей мозговой коробкой действительно происходит нечто интересное.

«Развиваясь на протяжении тысячелетий, человеческий череп воплощает элегантную гармонию структуры и функциональности», пишут они в своей статье. Ученые сравнили 100 физиологически нормальных человеческих черепов с 70 черепами представителей других биологических видов. Особый интерес вызвала так называемая полукружная линия носоглотки, которая сводит верхние полукружные линии в выпуклой точке, называемой «инион».

Еще одна точка-ориентир — это «брегма», место схождения двух швов — венечного и сагитального. Сами швы, в свою очередь, образуются на месте соединения разных костей черепа. Исследователи измеряли расстояние между брегмой инионом, потому что они соответствуют важным нервным структурам как у людей, так и у других существ.

Схема расположения иниона и брегмы в черепе человекаIan Suk, Johns Hopkins University, 2019 Схема расположения иниона и брегмы в черепе человека

По словам исследователей, если вы разделите расстояние от брегмы до иниона на расстояние от носового соединения до брегмы, а затем разделите размер дуги в области носа на расстояние брегма-иниона, эти два числа образуют отношение примерно 1.6. Оно и в самом деле довольно близко подходит к стандарту золотого сечения, а потому исследователи заподозрили, что все это не просто так.

«У других млекопитающих, которых мы обследовали, также наблюдаются уникальные соотношения черепных точек, которые приближаются к золотому сечению. Мы считаем, что из этого можно сделать важные эволюционные и антропологические выводы», пишут неврологи.

Что же это за выводы? Пока никто не знает. По факту, это лишь еще одно открытие, которое лишний раз заставляет математиков, физиков, астрономов и других ученых задуматься об одном странном обстоятельстве: неужели тот факт, что мы постоянно обнаруживает алгоритм золотого сечения в космосе, анатомии живых существ, искусстве и даже в микромире — это свидетельство того, что это число каким-то образом связывает все явления во Вселенной?