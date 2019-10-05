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Глава МИД Украины заявил о планах восстановить ж/д сообщение с оккупированным Донбассом

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  • 5.10.2019, 16:27
Глава МИД Украины заявил о планах восстановить ж/д сообщение с оккупированным Донбассом
Вадим Пристайко

Часть железных дорог сегодня контролируются террористами.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности власти восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом, cообщает «Новое время».

Об этом он рассказал в программе Свобода слова Савика Шустера во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской.

Пристайко, в частности, заверил, что через месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

«Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую», — добавил министр иностранных дел.

Сейчас часть железных дорог, с которыми сообщение остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.


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