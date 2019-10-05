Эксперт: От косметических изменений властей мало проку 5.10.2019, 16:46

Вадим Иосуб

Нужно решать глобальные вопросы.

Участие Беларуси во Всемирном экономическом форуме в Давосе и включение в рейтинг «Глобальный индекс конкурентоспособности» вряд ли принесут значительный экономический эффект, пишет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб для сайта «Белорусы и рынок».

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде обсудил с министром иностранных дел Владимиром Макеем. возможные форматы участия Беларуси в экономических форумах, проводимых в Давосе. Трудно сказать, что означает подобное сотрудничество для нашей страны, так как подробности переговоров двух высокопоставленных лиц неизвестны. Грубо говоря, участие в форуме подразумевает два формата: первый — сидеть в зале и слушать, что говорят другие умные люди, второй — выступать и чем-то делиться с высокопоставленной аудиторией.

Не могу представить, о чем на подобном мероприятии могут говорить белорусские участники, особенно представители власти. Как правило, в числе спикеров форума заявлены либо представители частного бизнеса, которые совершили какой-то прорыв, внедрили новые технологии, заработали много денег и готовы поделиться своим опытом с другими, либо наиболее влиятельные представители стран вплоть до глав государств. В последнем случае речь также идет о государствах, у которых есть история успеха и которые провели важные и при этом эффективные реформы и хотят рассказать о них другим участникам.

Если принять в расчет эту точку зрения, становится совсем непонятно, чем могут поделиться с участниками форума представители белорусской власти. Хвастаться нам нечем: экономика не реформирована. В своем нынешнем виде даже при самой благоприятной внешней конъюнктуре страна может генерировать только примерно 2-процентный рост, мало отличимый от стагнации. Чему мы можем научить других — большой вопрос.

Конечно, есть разные узкопрофильные пленарные сессии, касающиеся не только экономики, но и политики, а также других тем, на которых можно выступить. Тем не менее все равно трудно представить, чем могли бы похвастаться белорусские спикеры от власти.

Формат «поехать и послушать» тоже никак не назвать прорывом, ведь в любой момент на форум может приехать чиновник или бизнесмен, у которого есть деньги. Иными словами, обсуждаемый на уровне министерств или глав государств вопрос «А не поехать ли нам слушателями на форум?» на самом деле не заслуживает никакого внимания. Такое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе вовсе не повод для гордости.

Что касается возможного представления нашей страны в следующем году в докладе Всемирного экономического форума «Глобальный индекс конкурентоспособности», то, конечно, это может повлиять на мнение инвесторов. Впрочем, есть и другие рейтинги (легкости ведения бизнеса, кредитоспособности и др.), не менее важные для потенциальных партнеров. Можно найти еще пять-десять рейтингов, составляемых по разным методикам и оценивающих кредитоспособность страны или ее привлекательность в глазах зарубежных инвесторов.

Включение в еще один рейтинг — это хорошо, поскольку предполагается больший охват партнеров. Наверняка есть те, кому интересен именно Глобальный индекс конкурентоспособности. Однако сам факт включения в рейтинг еще не означает, что в страну рекой потекут инвестиции. Причина лежит на поверхности: неизвестно, как нас оценят составители Глобального индекса конкурентоспособности.

У всех рейтингов есть четкие формальные критерии. Власти разных стран, в том числе Беларуси, довольно давно научились ими пользоваться. Это значит, что можно провести некоторые узкие преобразования, которые в глобальном плане практически ничего не дадут экономике, зато помогут продвинуться в рейтинге по формальным признакам.

Для Беларуси характерно множество масштабных и принципиальных проблем, обусловленных отсутствием реформ в экономике. Это касается в первую очередь неэффективного частного сектора, отсутствия любой социальной поддержки безработных, перекрестного субсидирования в

жилищно-коммунальном хозяйстве. Данные проблемы, а также ряд других препятствий перманентно мешают росту отечественной экономики.

При этом власти идут на ускорение регистрации новых фирм и отмену нескольких видов лицензирования. Конечно, такие меры тоже идут на пользу бизнес-климату в стране и помогают ей продвигаться в рейтингах. Однако на фоне нерешенных глобальных проблем, да и отсутствия желания их решать, от подобных косметических изменений не так уж много проку.